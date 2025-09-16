Creó una red de chismes y terminó presa: pedía plata a cambio de no publicar infidelidades y embarazos

Anielly Sousa Silva, de 21 años, fue detenida por encabezar
una “red de chismes” en la ciudad brasileña de Conceição de Alagoas. La joven
es acusada de utilizar una estrategia digital para difamar a los habitantes de
su ciudad en redes sociales.
De acuerdo a la información del programa Fantástico, de la
televisora local TV Globo, Sousa usó una aplicación anónima de mensajería para
alentar a los ciudadanos a participar de este hilo de difamaciones: incluía
acusaciones de infidelidad, embarazo, orientación sexual e incluso agresión
física.
Su modus operandi era a través de la manipulación. “Hizo un
post diciendo lo siguiente: ‘Para que yo lo borre, me tienen que pagar’”,
informaron fuentes policiales. De esta forma, ganaba cientos de visitas en sus
publicaciones con información no verificada y tampoco consentida.
En su procedimiento, primero difamaba y luego extorsionaba.
La joven pedía entre 200 y 500 reales (alrededor de 35 mil pesos argentinos)
para eliminar las publicaciones. Según la información recaudada, ella respondía
que solo suprimiría sus “chismes” previa transferencia, a través de la
plataforma PIX.
Una de las víctimas aseguró que su hija sufrió acoso
escolar, lo que le causó un gran malestar después de ver su nombre mencionado y
viralizado en la red.
“Ella nunca dejó de publicar. […] ¿A cuánta gente se puede
destruir con chismes?”, comentó el comisario en declaraciones recogidas por el
citado programa. Sin embargo, los habitantes de Conceição de Alagoas no se
quedaron con los brazos cruzados: al contrario, comenzaron a movilizarse para
poner fin a la propagadora de relatos falsos.
“Algunos comenzaron a reunir pruebas y a presentar denuncias
policiales. La policía abrió una investigación y, ante la persistencia de las
publicaciones, solicitó la detención preventiva de la joven”, señala el portal
anteriormente citado.
La cuenta que Anielly manejaba para difundir este tipo de
contenido fue desactivada por la red social luego de la detención. El resto
está en manos de la justicia. Sousa podría afrontar cargos por extorsión, un
delito que puede conllevar una pena de entre 4 y 10 años. La defensa de la
joven declinó hacer comentarios.
