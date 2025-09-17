Circulaba en bicicleta, cayó desde un puente y murió

NACIONALES





Un trágico accidente generó conmoción en la región de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. Un ciclista de 58 años, oriundo de la capital provincial, murió tras caer desde el puente San Lorenzo al lecho del río que separa las localidades de San Lorenzo y Villa Cura Brochero.

El impactante hecho ocurrió este martes cerca de las 18:30, cuando el hombre descendía en bicicleta por la ruta que conecta ambas localidades cordobesas y, al llegar a la curva del puente, perdió el control del rodado y cayó desde una altura de tres metros hacía el lecho del río, una zona rocosa.

Según indicaron los testigos, el ciclista no logró maniobrar al llegar a la curva del puente y terminó cayendo violentamente en una zona conocida por su atractivo turístico y también muy frecuentada por deportistas que recorren las rutas serranas. Las personas que estaban en la zona en el momento del accidente alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

En ese sentido, personal médico arribó en poco tiempo al lugar y brindó los primeros auxilios a la víctima, que fue trasladada en estado crítico al Hospital Regional de Mina Clavero, también identificado como Hospital Luis María Bellodi.

No obstante, y a pesar del esfuerzo realizado por los profesionales de la salud, la víctima de 58 años falleció pocos minutos después como consecuencia de los politraumatismos severos sufridos por la caída.

Por último, los agentes de la Policía de Córdoba y personal de emergencias trabajaron en el lugar del siniestro para confirmar los detalles y recolectar información preliminar, según precisó el medio local El Doce.