ARCA: el ganador de $1.732 millones en el Quini 6 pagará impuestos, ¿cuánto del premio le quedará "en limpio"?

NACIONALES

El ganador de un premio de más de $1.732 millones en el último sorteo del Quini 6 deberá pagar una fuerte suma en impuestos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): ¿Cuánto cobrará "en limpio”?

El apostador que obtuvo el premio mayor en la modalidad “Revancha” en el sorteo del Quini 6 del domingo 31 de agosto percibirá una importante reducción en su ganancia tras pagar un impuesto a la ARCA, ex AFIP.

¿Qué porcentaje del premio retiene ARCA a los ganadores del Quini 6?





Los premios obtenidos en juegos de sorteo (quinielas, loterías, rifas y similares) no quedan exentos del pago de impuestos, según dicta la ley 20.630.

En consecuencia, quienes resulten ganadores deben afrontar la deducción establecida por la legislación vigente: un 31% sobre el 90% del premio total.

De esta manera, el afortunado ganador de $1.732.334.688 en la modalidad “Revancha” cobrará $1.249.013.311 “en limpio”, tras el pago del impuesto.

En tanto, cada uno de los 20 ganadores en el “Siempre Sale” cobrará $9.635.062 de los $13.363.469 obtenidos en el sorteo del domingo.

Los números sorteados del Quini 6 el domingo 31 de agosto

TRADICIONAL PRIMER SORTEO: 21-22-26-28-30-36

LA SEGUNDA: 00-12-18-30-35-42

REVANCHA: 08-09-14-18-31-34

SIEMPRE SALE: 01-03-20-28-29-40