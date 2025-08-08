Villa Gesell: allanamiento en 115 y 15 por venta de drogas terminó con secuestro de cocaína y marihuana

ZONALES





Un operativo antidrogas realizado en un domicilio de Avenida 15 y Paseo 115 arrojó resultado positivo, con el secuestro de cocaína, marihuana y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. La investigación estuvo a cargo de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, con intervención de la UFIyJ N.º 3 de Dolores, a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, y la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de la Dra. Carina Galante.





El caso se inició a partir de un oficio judicial que alertaba sobre las actividades de un hombre apodado "NN Luciano" y otras personas que estarían dedicadas a la venta de drogas en la zona. Tras tareas investigativas que incluyeron observaciones, seguimientos, filmaciones, fotografías y diversas diligencias, los investigadores reunieron pruebas suficientes para que el Agente Fiscal solicitara al Juzgado de Garantías las órdenes de allanamiento correspondientes.





Durante el procedimiento, que fue ejecutado por personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, la Secretaría de Seguridad del Municipio y la División de Caballería, se halló una cantidad importante de droga fraccionada y lista para la venta, además de otros elementos probatorios relacionados con la actividad ilícita. El operativo permitió desarticular un punto de venta directa a consumidores en pleno casco urbano de Villa Gesell.