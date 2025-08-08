Macabro hallazgo: encontraron un cuerpo incinerado y con una soga en el cuello en Mar del Plata

ZONALES





El hallazgo de un cuerpo sin vida, incinerado, con las manos en la espalda y una soga en el cuello es investigado este viernes por la mañana en una zona de descampado, en García Lorca y Rufino Inda, en el barrio Las Heras.





Minutos después de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona incinerada, personal del Comando de Patrulla arribó al lugar. Rápidamente dieron aviso a la Comisaría Decimosexta, con jurisdicción en la zona, y poco después llegó la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6.





Tomando como referencia la dirección que dio el denunciante, los oficiales hallaron el cuerpo del hombre a unos 40 metros hacia el interior del predio. “Tenía ambas manos hacia atrás, y se observó que en la zona de su cuello tenía un elemento similar a una soga”, indicaron fuentes consultadas. La fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras, la toma de testimonios y demás actuaciones de rigor para dar con los responsables. Si bien la causa está caratulada como averiguación de causales de muerte, para los investigadores se trataría de un homicidio.





Mientras se rastrilla la zona en busca de elementos que permitan identificar a la víctima, el estado del cuerpo impide determinar una edad aproximada. La fecha de realización de la autopsia aún no fue confirmada.





Vecinos del barrio Las Heras relataron que el jueves por la noche un auto se detuvo en el lugar, descendieron dos personas con un bulto y lo prendieron fuego. “Pensamos que estaban quemando basura”, comentó una mujer. Otro habitante aseguró que no pueden confirmar si la víctima era del barrio debido al estado en que fue hallada.