Primer sábado de descuento en carnicerías y granjas con Cuenta DNI: cuánto gastar para alcanzar el tope

Con los descuentos y promociones de agosto con Cuenta DNI se confirmaron dos jornadas con reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías: los días de beneficios serán los sábados 9 y 23 de agosto.

Esta promoción especial tiene un reintegro del 35% del valor de la compra con un tope de $6.000 por persona, por lo que es necesario gastar $17.000 para obtener el beneficio completo.

Además, en agosto la billetera virtual del Banco Provincia llegó con novedades importantes: el beneficio de los viernes en comercios de alimentos ahora se extendió a todos los rubros. Esto significa que también se puede aprovechar en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales y bicicleterías, entre otros.

En tanto, el tope de reintegro semanal pasa a ser de $4.000, lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $16.000, en lugar de los $8.000 habituales que había hasta julio. Al igual que en el mes pasado, continúan los ahorros en garrafas, librerías y las promos especiales.

Todos los meses, la billetera digital de Banco Provincia renueva sus promociones, lanza descuentos sorpresa en rubros específicos y le ofrece beneficios especiales a su comunidad de usuarios, como la posibilidad de acceder entradas para eventos y shows musicales.