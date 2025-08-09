Primer sábado de descuento en carnicerías y granjas con Cuenta DNI: cuánto gastar para alcanzar el tope

Con los descuentos y promociones de agosto con Cuenta DNI se
confirmaron dos jornadas con reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías:
los días de beneficios serán los sábados 9 y 23 de agosto.
Esta promoción especial tiene un reintegro del 35% del valor
de la compra con un tope de $6.000 por persona, por lo que es necesario gastar
$17.000 para obtener el beneficio completo.
Además, en agosto la billetera virtual del Banco Provincia
llegó con novedades importantes: el beneficio de los viernes en comercios de
alimentos ahora se extendió a todos los rubros. Esto significa que también se
puede aprovechar en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales y
bicicleterías, entre otros.
En tanto, el tope de reintegro semanal pasa a ser de $4.000,
lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $16.000, en lugar de los
$8.000 habituales que había hasta julio. Al igual que en el mes pasado,
continúan los ahorros en garrafas, librerías y las promos especiales.
Todos los meses, la billetera digital de Banco Provincia
renueva sus promociones, lanza descuentos sorpresa en rubros específicos y le
ofrece beneficios especiales a su comunidad de usuarios, como la posibilidad de
acceder entradas para eventos y shows musicales.
