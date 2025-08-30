Home Ads Home Ads
MAR DEL PLATA: ¿Cómo sigue el Enduro de Invierno este sábado?

cnm agosto 30, 2025

Una vez finalizada la primera jornada del Enduro del Invierno 2025, que empezó este viernes con un impresionante show de Valentino Merlo y diferentes pruebas sobre la arena, te contamos cómo continúa el cronograma para este sábado.

 

La competencia internacional se adelantó a este viernes debido a los pronósticos del tiempo que advertían de un fuerte temporal de Santa Rosa, que iba a perjudicar tanto a los pilotos como al público, presente en el sector costero.

 


Durante la mañana de este viernes, los motores empezaron a rugir con un espectacular show de Freestyle, que asombró al público, que bien temprano empezó a ocupar los alrededores para disfrutar de las primeras exhibiciones.

 

La programación para este sábado se confirmó de la siguiente manera:

 

7 hs: Apertura del predio.

 

De 7 a 10: Colocación de transponders.

 

De 8 a 12: Inscripción y administrava general en el circuito.

 

7.30 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “Pro Division”.

 

8 hs: Parque cerrado Motos Grupo 2 “Amateur Division”.

 

08:45 hs: Parque cerrado ATVs.

 

10 hs: Cierre de Parque Cerrado.

 

10.45 hs: Apertura oficial del evento.

 

11 hs: Manga 1 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

 

12.15 hs: CarreraMotos - Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta).

 

13.15 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “ “ Pro Division” Pro Division” (20 min.).

 

13:30 hs. Monster Energy Freestyle Show.

 

13.35 hs: Cierre de Parque Cerrado.

 

14:30 hs: Manga 2 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

 

15:30 hs: Show en vivo: J Rei.

 

16:30 hs: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta).

 

17.30 hs: Entrega de premios al resto de las categorías.

 

19 hs: Cierre definitivo de actividades.


