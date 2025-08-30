A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis: ¿Bajó su intensidad?

Este fin de semana será gris, habrá nubes, caerán algunos
chaparrones y todos esperan a Santa Rosa.
Algunas zonas del país serán afectadas por una ciclogénesis
con gran caída de agua y viento pero la Costa Atlántica se ha visto bastante
beneficiada porque el radar indica que gran parte de la tormenta tiende a
disiparse para estos lados.
El sábado tendrá todo el día lloviznas y la máxima será de
15 grados.
Para el domingo ya hay probabilidades ciertas de lluvias
pero no representan una intensidad marcada. La temperatura podría llegar hasta
los 17 grados.
El lunes, ni bien comience el día, ya hay probabilidad des
tormentas y alguna de ellas podría ser fuerte en alguna zona puntual. Todo se
dará entre las 2 de la mañana y las 2 de la tarde.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
