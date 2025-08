MADARIAGA: Se reavivó el cruce entre municipio y fiscalía por lo ocurrido con un reconocido delincuente

MADARIAGA

Para el municipio el Juez Mariano Cazeaux liber贸 a Enzo Tom谩s Luna por una falta de pedido de detenci贸n de Enzo Luna por parte de la fiscal铆a. Publicaron la resoluci贸n judicial que lleg贸 a la comisar铆a a la hora de dar la orden de liberar al joven que estaba demorado por dos il铆citos ocurrido entre el jueves y el viernes.

Pero el escrito dice “en tiempo y forma” que lo que argumenta o considera el juez para fundamentar su definici贸n.

No obstante, la fiscal铆a de Walter Mercuri s铆 hab铆a solicitado la detenci贸n de Luna en una elevaci贸n que se hizo a trav茅s del sistema que utiliza la justicia el propio d铆a viernes 1 de agosto.

Este cruce de escritos judiciales se dan en medio de dos casos ya relatados por CNM el viernes y en donde Cazeaux se declar贸 incompetente. El municipio s贸lo accedi贸 a la Resoluci贸n enviada a la polic铆a local; aunque exist铆a un pedido para dejarlo tras las rejas.

Desde la fiscal铆a reiteraron a CNM que en todos los casos que existen aprehensiones de personas con historial delictivo hay un pedido de conversi贸n en detenci贸n.

Luna, identificado en el portal municipal, se encuentra acusado de robo agravado por escalamiento por traspasar una pared y robar carne de una camara frigor铆fica de Irigoyen casi Moreno. Eso ocurrido el jueves a las 22.30.

Sin embargo lo atraparon el viernes a las 6 cuando quiso entrar a una panader铆a al patear la puerta y, al escapar, termin贸 siendo reducido en el patio de una casa. Una de las causas recay贸 en Cazeaux –la mas grave- y la restante en el juez Gast贸n Giles. Lo que se busc贸 es ir al juez que tiene el hecho m谩s grave y quien no respondi贸 m谩s que con la liberaci贸n por entender que el inicito que deriv贸 en la captura no era en su horario de guardia y no deb铆a investigarlo.

Ahora todo fue apelado ante la C谩mara. Lo que le da cierta ventaja al acusado de seguir en libertad.

En las 煤ltimas horas lo requisaron en la calle y le encontraron alimentos y dos ruedas de bicicletas que llevaba consigo y no pudo justificar. Por este hecho no hay denuncias por lo que s贸lo se le retiraron los elementos.