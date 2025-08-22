MADARIAGA: Mañana Los Pumas enfrentan a Nueva Zelanda y Nahuel Tetaz se despide de la selección de rugby

MADARIAGA





El madariaguense Nahuel Tetaz Chaparro anunció en la tarde de este viernes que mañana disputará su último partido como jugador de Los Pumas por el Rugby Championship, que se jugará en el estadio José Amalfitani ante Nueva Zelanda.





Una decisión difícil de tomar





El pilar madariaguense expresó que fue una “decisión muy difícil de tomar”. Agregó: “Uno no sabe cuándo es el momento justo. Hace más de una semana lo venía pensando, lo venía hablando con mi mujer y mis hijos, y es para estar un poco más de tiempo con ellos. Estuve la última semana entrenando al máximo y disfrutándolo. Mi familia es mi motor y mi todo”.





En un video difundido en las redes oficiales de Los Pumas y del propio jugador, recordó algunos de sus comienzos y dedicó un saludo especial a Camarones Rugby de Pinamar, Biguá de Mar del Plata y La Plata Rugby: “Fueron mis pilares en la carrera que hice”.





Tetaz Chaparro también compartió sus sensaciones previas al encuentro: “Son emociones que van a mil. Se me cruza por la cabeza hacer un buen partido cuando me toque entrar, con mi familia afuera. Espero que mañana sea una fiesta en todo sentido y la camiseta quedará guardada en el galpón que me estoy haciendo con mis cosas más preciadas”.







