La polémica frase de Milei para abrir la campaña: “Estamos afanando los choreos”

Javier Milei eligió Junín, provincia de Buenos Aires, para dar inicio a la campaña nacional de La Libertad Avanza, en un acto que se desarrolló en el Teatro San Carlos.

El lanzamiento se dio en medio del escándalo por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero el mandatario evitó pronunciarse sobre esa causa judicial.

En cambio puso el foco en lo político y buscó reforzar el rol de su hermana. “Gracias jefe”, exclamó desde el escenario al pedir una ovación para Karina Milei, a quien reconoció por haber organizado la construcción del partido a nivel nacional.

“Están molestos porque les estamos afanando los choreos”, lanzó para responderle a alguien que acotó desde el público. “Tenemos que tomar consciencia de que el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”, agregó.

El jefe de Estado llamó a sus seguidores a movilizarse en las elecciones de septiembre. “Este 7 de septiembre tenemos que decir ‘kirchnerismo nunca más’ en la provincia de Buenos Aires. Quiero que tengan conciencia de lo importante que es esta primera batalla porque se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que impulsó el Gobierno”, dijo.

En otro tramo de su mensaje, se refirió a la militancia libertaria: “Son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado en nuestra sociedad y han decidido convertirse en paladines de la libertad. No hay nada más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos. Cada uno de ustedes es un héroe que lleva la antorcha a los lugares más oscuros de nuestra nación”.

Finalmente dejó un llamado a la acción de cara al futuro: “Necesitamos redoblar la apuesta para terminar de barrer con estas estructuras putrefactas que se han enquistado en la Legislación argentina. Existen dos caminos: el nuestro, el camino del progreso; y el de ellos, que solo conduce a la miseria y la angustia. Hay que eliminarlos en las urnas y poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo”.