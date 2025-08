Javier Milei firmó el veto a las leyes que aumentaban las jubilaciones y los fondos para discapacidad

NACIONALES

Javier Milei ya firm贸 los vetos al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad. Se publicar谩n en el Bolet铆n Oficial este lunes. Seg煤n pudo saber TN, el presidente oficializ贸 el rechazo a las leyes, sancionadas por el Senado a principios de julio, reci茅n en las 煤ltimas horas, para dilatar su tratamiento parlamentario.

El Ejecutivo mantiene negociaciones con gobernadores y con bloques aliados para sostener su rechazo en la C谩mara de Diputados. La Casa Rosada busca acercar posiciones con los mandatarios provinciales a trav茅s de negociaciones por reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Es por eso que oficializaron esta semana la incorporaci贸n de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza. Se trata de Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. La mesa pol铆tica de Balcarce 50 apunta tambi茅n a lograr el apoyo del PRO y de los federales aliados.

Los encargados de negociar con la oposici贸n dialoguista son el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Interior, Lisandro Catal谩n, el presidente de la C谩mara de Diputados, Mart铆n Menem, y el subsecretario de Gesti贸n Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Mantuvieron en estas semanas reuniones con m谩s de siete gobernadores.

El Gobierno se reuni贸 con Gustavo S谩enz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuqu茅n), Ra煤l Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre R铆os) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Naci贸n negoci贸 tambi茅n para conformar frentes electorales con los 煤ltimos tres y acord贸 con otros competir por separado para intentar desplazar al peronismo en sus provincias.

El Ejecutivo sostiene que no acompa帽ar谩 ning煤n cambio a la recaudaci贸n del impuesto a los combustibles y reconoce que aplicar谩 un esquema de acercamientos “uno a uno” con mandatarios para acordar cancelaci贸n de deuda y env铆o de fondos discrecionale. El oficialismo s贸lo estaba dispuesto a ceder el porcentaje del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

La Casa Rosada argumenta que la sesi贸n del Senado en la que se sancionaron las leyes sobre el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad fue inv谩lida. Es por eso que aseguran que judicializar谩n las iniciativas en caso de que el Congreso rechace los vetos. La estrategia jur铆dica la encabez贸 la secretaria de Legal y T茅cnica, Mar铆a Ibarzabal, en conjunto con su mesa de abogados y con el viceministro de Justicia, Sebasti谩n Amerio.

En Balcarce 50 rechazan el argumento de que vetar la ley la valide y mantienen la intenci贸n de agotar todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones de octubre sin realizar la erogaci贸n presupuestaria. “Vamos a ir hasta la 煤ltima instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la raz贸n. Los fondos no se van a gastar”, agregan.