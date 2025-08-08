IMPACTO EN VIVO: Un periodista rompe en llanto al encontrar a un niño fallecido durante la cobertura de un incendio

Un voraz incendio consumió una vivienda de construcción precaria en la mañana del lunes 4 de agosto en Yacuiba, Bolivia, dejando como saldo la muerte de un niño de seis años que se encontraba durmiendo en su interior.

El siniestro ocurrió en avenida Bolivia, entre los barrios Nuevo y Jardín, en cercanías del ex local La Gota Bailable. Bomberos y efectivos policiales acudieron de inmediato para contener las llamas, pero el fuego ya había arrasado con gran parte del inmueble.





Minutos después, los padres del menor llegaron al lugar y, en medio de una profunda crisis emocional, confirmaron que su hijo había quedado atrapado. El cuerpo fue hallado entre los escombros, acurrucado. La tragedia generó gran conmoción entre vecinos y periodistas presentes, uno de los cuales rompió en llanto al informar el hecho en vivo.





Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio.