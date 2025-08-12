El albañil que encontró los huesos en Coghlan contó cuál fue su primera reacción: “Me dio escalofríos”

NACIONALES





Cristian, uno de los albañiles que encontró los huesos enterrados de Diego Fernández Lima en la casa de Coghlan, contó al periodista Martín González cómo fue el terrible momento: “Me dio escalofríos”.

“Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía”, explicó. A su vez, remarcó que “los huesos estaban casi pegados a la medianera”.

Todavía sorprendido por el macabro hallazgo, continuó: “Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así”.

“Les comunicamos a los vecinos y vinieron por curiosidad para ver lo que pasaba”, señaló sobre los minutos posteriores al hallazgo. “La familia Graf estaba en ese momento, había una señora que no dijo nada y fue ella quien llamó a la policía”, completó. El principal sospechoso, Cristian Graf, fue citado por la fiscalía para declarar como testigo.

Habló Cristian Graf por primera vez





El hombre fue captado esta mañana por las cámaras del programa Mujeres Argentinas, por el eltrece. La periodista Mercedes Ninci lo sorprendió mientras regresaba a su casa, luego de estar en la fiscalía que investiga el asesinato. "A mi papá“, fue su única respuesta cuando le consultaron si él había asesinado a Fernández Lima.

Minutos antes, Graf se presentó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 para ponerse a disposición. Allí se mostró colaborativo, pero nunca vio al fiscal, ya que la investigación no lo tiene bajo ningún rótulo: ni como acusado ni como testigo.





De todas maneras, se le aclaró que no se adoptó ningún temperamento en su contra y se le brindó la dirección de la Defensoría Oficial que le tocaría en caso de ser necesario a futuro.

Por ahora, el fiscal Martín López Perrando solo buscará recolectar testimonios que puedan reforzar la teoría en la que trabaja. Posiblemente, si encuentra pruebas en contra de Graf, lo cite a indagatoria.