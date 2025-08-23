Conmoción en Mar del Plata: hallan muertos a dos hermanos dentro de su casa

ZONALES





Un escalofriante descubrimiento sorprendió a los vecinos de Mar del Plata en las últimas horas. Dos hermanos fueron encontrados sin vida dentro de la vivienda que compartían en la calle Rawson al 2700, en un hecho que todavía se investiga.





Según informaron fuentes oficiales al portal 0223, el hallazgo se produjo durante la noche del viernes, luego de que una vecina denunciara que los hermanos no respondían sus mensajes desde hacía varios días. “Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que el mismo está relacionado con las condiciones en las que vivían desde hace tiempo”, indicó una fuente consultada.





Ante la falta de respuesta, la vecina se acercó a la casa y, al no obtener ninguna reacción al tocar el timbre, llamó al 911 para alertar a las autoridades. Personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Segunda acudió al domicilio, forzó la puerta de ingreso y recorrió el pasillo hasta encontrar los cuerpos de los hermanos.





Según los informes preliminares, los cadáveres no presentan signos de violencia y no se detectaron ingresos forzados a la vivienda. La Jefatura Departamental inició la recopilación de testimonios de familiares y allegados para determinar las circunstancias de las muertes.





Por el momento, la principal hipótesis de los investigadores apunta a una muerte de causas naturales, aunque la investigación continúa abierta para confirmar la causa exacta del fallecimiento.