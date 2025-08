“Ante el riesgo kuka algunos deciden cubrirse”: Luis Caputo explicó por qué el dólar saltó hasta los $1.380

NACIONALES





El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la suba de la cotización del dólar oficial - que este jueves tocó los $1.380- a la decisión del mercado de "cubrirse" ante, dijo, "el riesgo kuka" o "lo a incertidumbre política".

Caputo habló por segunda vez en una semana en el programa Las tres anclas, que se emite por el canal de streaming oficialista Carajo.

"Ante el riesgo kuka o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse y no es nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado", comentó el ministro sobre la fuerte suba del dólar oficial que se registró este jueves.

El ministro dijo que la suba del precio de la moneda estadounidense no es "nada que no haya pasado, que no hayamos vivido durante este Gobierno". Sostuvo al mismo tiempo que "por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados".

"Recordemos que ya en febrero lleg√≥ m√°s o menos a estos niveles. Despu√©s, en julio de 2024 lleg√≥ a $1.400, era el momento en que dec√≠an que no √≠bamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el Fondo, que nos hab√≠amos peleado... Despu√©s volvi√≥ a pasar lo mismo en marzo de este a√Īo, cuando se dec√≠a que el Fondo nos ped√≠a una devaluaci√≥n", referenci√≥ Caputo y resalt√≥ que en esas ocasiones la situaci√≥n macroecon√≥mica era mucho m√°s dif√≠cil.

El ministro de Economía repitió que el tipo de cambio flota y que el Banco Central interviene en el techo o en el piso de la banda. "No hay otra intervención", aclaró. "Tenemos que acostumbrarnos a que puede subir y puede bajar. Es libre: al que le parezca barato comprara, y al que le parezca caro venderá, pero no sé por qué se enojan con nosotros" agregó.

La divisa norteamericana comenzó su tendencia alcista en junio, y volvió a escalar a fines de este mes, tras un breve período de estabilización. Este jueves el dólar saltó $55 en los bancos y cerró en $1.380, mientras que el dólar mayorista subió a $1.377, cada vez más cerca del techo de la banda ($1.442) que estableció el Gobierno tras la salida del cepo.

El peso fue una de las monedas con peor perfomance entre los mercados emergentes este mes, seg√ļn datos de Bloomberg. La moneda cay√≥ 12% en julio y fue el peor mes desde la devaluaci√≥n de diciembre de 2023.

La escalada del dólar se produce en un contexto complejo: mientras se agotan los dólares por la liquidación del agro y aumenta la demanda de las empresas que buscan cobertura de cara a las elecciones de octubre.

"En esencia, a lo que nosotros nos preocupa es la inflaci√≥n y siempre vamos a estar focalizados en que no sobre un peso", resalt√≥ Caputo. "El Central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto. Y entonces, aun si subiera el tipo de cambio, no se refleje en precios, como estuvo pasando en el √ļltimo tiempo", explic√≥.

Por otra parte, confirmó que el lunes llegará el desembolso de US$ 2.000 millones que aprobó este jueves el FMI para la Argentina.

El ministro de Economía dijo que la decisión del Board del FMI también era clave porque va a cambiar el cronograma de acumulación de reservas. "Estamos yendo a un cronograma mucho más compatible con la evolución de la macro. Creo que va a ser muy bien recibido por el mercado", reflexionó Caputo.

Agreg√≥ que "nuestro problema no ha sido nunca la compra de reservas. El tema de la acumulaci√≥n viene dado porque nosotros hace 18 meses que estamos cancelando deuda, porque todav√≠a no hay un re acceso a los mercados [de capital]". Se√Īal√≥ que en los √ļltimos 35 d√≠as el Gobierno compr√≥ US$1.500 millones en el mercado spot, y que teniendo "un sendero m√°s digerible para el programa econ√≥mico", a partir de la revisi√≥n, va a facilitar el re acceso al mercado y eso va a permitir una mejor acumulaci√≥n de reservas tambi√©n.