Mar del Plata: “Tenía cuatro hijos y ayer era el cumpleaños de su mamá”, el doloroso testimonio de la amiga que vio morir a Solange en el gimnasio

ZONALES





La ciudad de Mar del Plata quedó conmocionada tras la muerte de Solange Ábalos, una joven de 34 años que se descompensó y falleció mientras realizaba actividad física en un gimnasio del barrio Coronel Dorrego. Una amiga que entrenaba junto a ella fue testigo de la tragedia y relató los últimos minutos de vida de la mujer.





La autopsia realizada horas después confirmó que Solange, madre de cuatro hijos, murió a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de gran magnitud. Pese a los intentos de reanimación del personal del gimnasio y de un servicio médico privado, no pudieron salvarla.





Marina, su amiga y compañera de entrenamiento, contó cómo comenzaron juntas la actividad física: “Ella quería empezar el gimnasio porque decía que estaba gordita. Entonces me dijo que no quería ir sola. Empezamos hace unos 8 o 9 días. Les dijimos a los profes que hacía muchos años que no hacíamos gimnasia porque las dos tenemos cuatro hijos. Entonces nos dieron ejercicios súper suaves”.





Según relató, esa mañana había un motivo especial para el encuentro: “El martes por la noche me dijo que hoy iba a venir antes porque justamente el miércoles fue el cumpleaños de su mamá. Me pasó a buscar a las 8.57. Llegamos 9 y cuarto. Ella fue a la cinta, yo a la bici. Después hicimos otro ejercicio. Había que hacer tres series de 15. Cuando estábamos por la tercera, ella estaba sentada, me agarró del brazo y me dijo: ‘tengo un tirón en la cabeza’. Pensé que era una joda, pero cayó al piso”.





Todo se desarrolló en cuestión de minutos. “Su cuerpo se puso morado. El profesor llamó a la ambulancia y la pusimos de costado. Respiraba, pero como ahogada. Pasaron unos minutos y dejó de hacer fuerza para respirar. Le tocamos la garganta, las manos, y nos dimos cuenta que no estaba respirando”, recordó Marina sobre el momento desesperante.





Mientras aguardaban la llegada de los médicos, el profesor intentó reanimarla siguiendo instrucciones por teléfono. Al arribar la ambulancia, el equipo de emergencias continuó con las maniobras, pero el cuadro era irreversible.





Marina la describió como una persona muy querida en su entorno: “Era una persona muy divertida, muy respetuosa, a ella le gustaba mucho cantar. No tomaba alcohol ni fumaba. La gente que la conoce la quiere mucho”. Ambas se habían conocido en una escuela de cumbia rock hacía tres años y compartían reuniones y peñas.





Solange era madre de cuatro hijos: dos adolescentes y dos mellizos pequeños. Durante el intento de reanimación, su amiga avisó al profesor de cumbia rock, quien se encargó de dar la noticia a la familia. Minutos más tarde, los allegados de la joven llegaron al gimnasio en medio de la conmoción.





La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la UFI N°5, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.