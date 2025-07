MADARIAGA: Hurtaron una garrafa de una vivienda del barrio Quintanilla

MADARIAGA

Una vecina de 71 años de General Madariaga denunció la sustracción de una garrafa de 10 kilos que se encontraba en el exterior de su vivienda ubicada en la intersección de las calles 35 y 6.

Según relató la mujer al que tuvo acceso CNM, el hecho fue descubierto cuando salió de su domicilio y notó que la garrafa —de color naranja y sin medidas de sujeción— ya no estaba en el lugar donde habitualmente la dejaba. Indicó que la última vez que la vio fue durante la madrugada del 6 de julio, alrededor de la 1:30.

La víctima manifestó no haber visto movimientos sospechosos, no se registraron daños en la propiedad y no posee cámaras de seguridad.