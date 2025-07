Le robaron tres ruedas a metros de un domo de seguridad y nadie vio nada

NACIONALES





Un hombre salió de su casa y se encontró con su camioneta apoyada sobre bloques de cemento y baldosas: durante la madrugada le habían robado tres ruedas. No es la primera vez que le ocurre algo similar, pero esta vez, lo más llamativo fue que el robo ocurrió a menos de 80 metros de una cámara de vigilancia del municipio.





El hecho sucedió en la localidad bonaerense de Lobos, sobre calle Mitre entre Sarmiento y Alberdi. Los ladrones se llevaron dos ruedas del lateral derecho y el neumático de auxilio. El vehículo había quedado estacionado en la vía pública, frente a su domicilio.





Según contó la víctima, apenas 15 días antes ya le habían robado el auxilio del mismo rodado. Por eso, al encontrarlo nuevamente violentado, no solo sintió frustración, sino también impotencia por la falta de respuestas.





Lo que genera mayor indignación es que el hecho ocurrió en una zona con monitoreo urbano. Un domo de vigilancia de 360 grados está ubicado en la esquina de Mitre y Alberdi, en funcionamiento las 24 horas. Sin embargo, hasta el momento, no trascendió si la cámara captó imágenes del robo ni si hay alguna línea investigativa en curso.





Vecinos del barrio aseguran que no fue un hecho aislado. Denuncian que en las últimas semanas hubo otros robos similares y cuestionan la utilidad del sistema de seguridad instalado en la zona céntrica. Aunque no es una noticia poco frecuente, se repite una escena que alimenta la sensación de desprotección: un robo en plena calle, sin testigos, sin detenidos y con cámaras que no aportan respuestas.