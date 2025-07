Le robaron todas las herramientas de su taller en Mar del Tuyú y quedó sin poder trabajar

ZONALES

Matías Lobos, de 26 años, denunció que delincuentes ingresaron a su depósito ubicado en calle 50 N° 132, en Mar del Tuyú, y le robaron todas las herramientas de trabajo que utilizaba para tareas de mantenimiento. “Me dejaron en bolas”, declaró con impotencia al canal AVC.





El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 17 de julio. Lobos, domiciliado en calle 50 N° 143 de Santa Teresita, llegó a su galpón a las 8:30 y encontró las cerraduras del portón de entrada forzadas. “Soy viajante en transporte, a veces no duermo en casa, y ahora cómo me voy así. Me robaron todo lo que uno junta durante años”, expresó.





Entre lo sustraído, detalló: “Se llevaron compresores, una pistola de pintar, moladoras, destornilladores, llaves tubulares. Todo lo de un taller mecánico. Son más de 10 años comprando herramientas para armarme y ahora no tengo nada”.





Tras la denuncia, personal policial se acercó al lugar para hacer tareas de relevamiento e inspección ocular, aunque en principio no se observaron daños evidentes en el lugar. De todas formas, se solicitó la intervención de Policía Científica y del Grupo Técnico Operativo de la dependencia.





La causa quedó en manos de la UFID N° 2 de La Costa, a cargo del fiscal Martín Prieto, quien recaratuló el hecho como hurto y ordenó iniciar las actuaciones correspondientes.