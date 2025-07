El exmarido de Jesica Cirio habló desde la cárcel: “Gané toda mi plata trabajando con sacrificio y esfuerzo”

NACIONALES

El empresario Elías Piccirillo, exmarido de la conductora Jesica Cirio y detenido desde marzo pasado en el penal de Ezeiza, rompió el silencio en una entrevista televisiva en la que aseguró que es inocente de los delitos por los que se lo investiga y afirmó que todo su patrimonio fue generado de manera legítima. “Gané toda mi plata trabajando con sacrificio y esfuerzo”, dijo, en diálogo con el programa ¿La ves? emitido por el canal TN.





Piccirillo enfrenta una causa judicial en la que se lo acusa de haber participado en una maniobra de estafa y asociación ilícita, que incluye una supuesta operación montada contra el empresario Francisco Hauque. Según la denuncia, el acusado habría organizado un operativo falso con la complicidad de policías de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con la detención de Hauque en enero pasado. En ese procedimiento, posteriormente anulado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, se encontró droga y un arma de fuego dentro del vehículo en el que se trasladaba el denunciante junto a su pareja.





Sobre este punto, Piccirillo negó categóricamente haber plantado los elementos hallados durante el operativo. “Yo no planté la droga. No hay prueba material de absolutamente nada. No intento ganarle al sistema, es un hecho que nunca ocurrió”, aseguró.





El empresario también brindó detalles sobre su historial laboral. Señaló que durante varios años trabajó en el sector inmobiliario y que en 2018 decidió enfocarse en el mundo de las finanzas. “A partir de distintas empresas y la compra de bonos, fui construyendo un negocio que generó una buena rentabilidad con el tiempo”, explicó, en un intento por defender el origen de sus bienes ante las sospechas del expediente judicial.





La denuncia presentada por Hauque también incluye una deuda de aproximadamente 6,5 millones de dólares. En ese contexto, la justicia investiga si Piccirillo montó un entramado para perjudicar al denunciante mediante la intervención de miembros de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales hoy también se encuentran imputados. Uno de ellos es el comisario Iván Helguero, de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, quien permanece detenido por su presunta participación en la maniobra.





De acuerdo con la reconstrucción del caso, Piccirillo habría coordinado el operativo desde un vehículo y mantenido contacto telefónico con un custodio que a su vez se comunicaba con el personal policial presente durante el procedimiento.





Consultado sobre su relación con Jesica Cirio, el detenido aseguró que su exesposa “fue una damnificada” y que no tiene ninguna vinculación con los hechos que se investigan. “Los investigadores tienen que dejar de buscar donde no hay nada”, insistió.





La investigación continúa en curso, mientras que la defensa del empresario insiste en su inocencia y asegura que se trata de un caso armado sin pruebas directas. Desde el entorno judicial indicaron que el avance de la causa dependerá de los resultados de las pericias y de las declaraciones testimoniales pendientes.