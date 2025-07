Axel Kicillof calificó como “un disparate jurídico” el fallo por YPF y acusó a Milei de “ponerse del lado de los poderes extranjeros”

NACIONALES

El gobernador bonaerense Axel Kicillof rompió el silencio este lunes por la noche y respondió con dureza al presidente Javier Milei, luego de que la Justicia de Estados Unidos ordenara al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación. En su descargo, Kicillof aseguró que se trata de “un disparate jurídico” y una “intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”.





El mandatario provincial, quien era ministro de Economía en 2012 cuando se llevó adelante la estatización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuestionó no solo el contenido del fallo, sino la reacción del Presidente: “Lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza; lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).





Dardos contra Milei y su relación con EE.UU.





Kicillof cuestionó la supuesta cercanía del presidente argentino con sectores de poder estadounidenses: “No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia”. En ese sentido, ironizó sobre la participación de Milei el domingo por la noche en el canal de streaming Neura, donde apareció vestido con un mameluco de YPF y acompañado de su perro Conan: “El Presidente estuvo varias horas paveando en un canal de streaming disfrazado con el uniforme de la empresa que ahora quiere entregar”, apuntó.





Anuncio de conferencia de prensa





A raíz de lo que considera un peligro concreto para el patrimonio nacional, Kicillof adelantó que brindará una conferencia de prensa este martes a las 18 para ampliar su posición sobre el fallo y sus consecuencias. “Está, otra vez, en peligro un factor crucial para el futuro de nuestro país”, advirtió, en alusión al rol estratégico de YPF en el desarrollo energético argentino.





“YPF no se vende”





Kicillof reivindicó la decisión de recuperar el control de la petrolera en 2012: “Fue una de las decisiones más importantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y fue respaldada en el Congreso por casi todas las fuerzas políticas”. Además, resaltó los avances logrados tras la expropiación: “Desde su recuperación, YPF volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo. Vaca Muerta se convirtió en un potencial que todos reconocen porque se recuperó YPF”.





En el cierre de su publicación, expresó: “Ahora vienen por eso. Esta es una nueva agresión de los buitres que cuenta con la complicidad del topo en la Casa Rosada. Desde la provincia de Buenos Aires respondemos: YPF no se vende”.





El origen del cruce





El mensaje de Kicillof llegó casi cinco horas después de que Javier Milei compartiera una publicación cargada de insultos y críticas contra el exministro de Economía. Allí, el Presidente lo calificó como “pelotudo”, “imbécil” y “soviético inútil”, responsabilizándolo por la situación judicial que enfrenta hoy el país tras la reestatización de YPF.





“Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof”, afirmó Milei, en el marco del fallo dictado por la jueza Loretta Preska, quien ordenó el embargo del 51% de las acciones de YPF como parte de pago de una sentencia por US$ 16.100 millones contra el Estado argentino.