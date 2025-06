PINAMAR: Dañaron una vivienda y desactivaron la alarma

ZONALES

Un hecho de daño fue denunciado este miércoles en una vivienda ubicada en la zona de Langostinos y las inmediaciones de Av. del Mar, en Pinamar. El cuidador del lugar fue alertado por la empresa de alarmas, al detectarse que no había señal desde el sistema instalado.Al llegar al domicilio, se constató que una ventana tipo puerta balcón con persianas de madera presentaba daños visibles. Además, se encontró que el medidor de luz tenía la térmica baja, lo que habría desactivado los sensores de la alarma al momento del hecho.A pesar de las roturas, no se registraron faltantes materiales. En el lugar no había cámaras de seguridad activas.La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, con intervención de la Estación de Policía Comunal 1° de Pinamar, bajo la carátula de “Daño”.