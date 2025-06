Milei cerró la puerta al indulto para Cristina Kirchner y habló de su futuro político

NACIONALES

En una entrevista en LN+ con el periodista Esteban Trebucq, el presidente Javier Milei descartó de manera contundente la posibilidad de otorgar un indulto a Cristina Fernández de Kirchner. Además, se refirió a su alineamiento internacional, lanzó críticas al kirchnerismo y a la gestión de Mauricio Macri, y no descartó una eventual reelección en 2027.





Indulto: "Sería una aberración"





Consultado sobre el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad, Milei fue tajante: “Un indulto sería un disparate. Nuestro lema de campaña fue ‘el que las hace las paga’. No tengo ni la más mínima intención de intervenir en este caso. Sería una aberración y no me compete”.





El presidente defendió la independencia del Poder Judicial y remarcó que su administración es la primera en décadas que no interfiere en las decisiones judiciales. “Lo más valioso es que esto haya ocurrido durante nuestro gobierno. Es una muestra de salud republicana”, afirmó.





Críticas al kirchnerismo y al macrismo





Milei aprovechó la ocasión para diferenciarse de las gestiones anteriores, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Acusó al kirchnerismo de “haber hundido al país” y sostuvo que Cristina Kirchner deberá dar explicaciones por el Memorándum con Irán.





También apuntó contra la administración de Mauricio Macri, a la que acusó de no haber avanzado en reformas clave ni en privatizaciones: “Se hablaba de una Aerolíneas Argentinas pública y eficiente, pero no se hizo nada. Nosotros sí estamos transformando la empresa”.





En esa línea, cuestionó el rol de Miguel Ángel Pichetto durante la presidencia de Macri por “haber blindado a Cristina en el Senado”, lo que a su juicio fue recompensado con la candidatura a vicepresidente.

El presidente defendió la gestión económica de su gobierno, asegurando que “Argentina está mejor que en años anteriores”. Destacó una baja en la inflación, mejoras en el salario y una reducción de la pobreza. “En un año sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”, aseguró.

Cuestionó la falta de ajustes durante la gestión de Macri y sostuvo que la crisis de 2017 fue el resultado de una administración que “no hizo lo que había que hacer”.

Cristina, el “partido homenaje” y la marcha del miércoles

Milei también se refirió a la movilización organizada por militantes kirchneristas en apoyo a Cristina Kirchner tras conocerse su condena. “Lo vi como un partido homenaje. La gente fue a despedir a alguien que ya está inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos”, dijo.

En cuanto a las declaraciones de la ex presidenta sobre que “este modelo se cae”, el presidente fue lapidario: “Fue parte del peor gobierno de la historia. Se fueron con una inflación que viajaba a más del 1% diario. Además, tiene una profunda ignorancia económica”.

Irán, Israel y el alineamiento internacional

En temas de política exterior, Javier Milei reafirmó su respaldo a Israel y apuntó directamente contra Irán. “Es un enemigo de la Argentina. Ya atentaron dos veces: la AMIA y la embajada de Israel dejaron 114 muertos”, dijo.

El presidente reivindicó que durante su mandato se declararon a Hezbollah y Hamas como organizaciones terroristas y criticó el Memorándum con Irán impulsado por el kirchnerismo: “Cristina va a tener que dar explicaciones. No sé si constituye traición a la patria, pero pusieron dos bombas”.

Elogió también la respuesta militar israelí en el actual conflicto con Irán: “Israel está haciendo el trabajo sucio. Si no tuviera la Cúpula de Hierro, tendría más de un millón de muertos”.

Reelección: “Dependerá de la voluntad de la gente”

En el cierre de la entrevista, Javier Milei no esquivó la pregunta sobre una posible reelección en 2027. “Sí, esa idea está. Pero dependerá de la gente. Mi trabajo es gobernar y luego someterme a la evaluación popular. No estoy para chicanas, estoy para trabajar”, concluyó.



La situación económica actual y la "herencia" del gobierno anterior





El presidente defendió la gestión económica de su gobierno, asegurando que “Argentina está mejor que en años anteriores”. Destacó una baja en la inflación, mejoras en el salario y una reducción de la pobreza. “En un año sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”, aseguró.





Cuestionó la falta de ajustes durante la gestión de Macri y sostuvo que la crisis de 2017 fue el resultado de una administración que “no hizo lo que había que hacer”.





Cristina, el “partido homenaje” y la marcha del miércoles





Milei también se refirió a la movilización organizada por militantes kirchneristas en apoyo a Cristina Kirchner tras conocerse su condena. “Lo vi como un partido homenaje. La gente fue a despedir a alguien que ya está inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos”, dijo.





En cuanto a las declaraciones de la ex presidenta sobre que “este modelo se cae”, el presidente fue lapidario: “Fue parte del peor gobierno de la historia. Se fueron con una inflación que viajaba a más del 1% diario. Además, tiene una profunda ignorancia económica”.





Irán, Israel y el alineamiento internacional





En temas de política exterior, Javier Milei reafirmó su respaldo a Israel y apuntó directamente contra Irán. “Es un enemigo de la Argentina. Ya atentaron dos veces: la AMIA y la embajada de Israel dejaron 114 muertos”, dijo.





El presidente reivindicó que durante su mandato se declararon a Hezbollah y Hamas como organizaciones terroristas y criticó el Memorándum con Irán impulsado por el kirchnerismo: “Cristina va a tener que dar explicaciones. No sé si constituye traición a la patria, pero pusieron dos bombas”.





Elogió también la respuesta militar israelí en el actual conflicto con Irán: “Israel está haciendo el trabajo sucio. Si no tuviera la Cúpula de Hierro, tendría más de un millón de muertos”.





Reelección: “Dependerá de la voluntad de la gente”





En el cierre de la entrevista, Javier Milei no esquivó la pregunta sobre una posible reelección en 2027. “Sí, esa idea está. Pero dependerá de la gente. Mi trabajo es gobernar y luego someterme a la evaluación popular. No estoy para chicanas, estoy para trabajar”, concluyó.