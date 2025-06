Los costeros Pablo Machado y Gonzalo Bernardo representarán al país en los Juegos Panamericanos de Surf en Guatemala

ZONALES

Pablo Machado y Gonzalo Bernardo se convertirán en los primeros atletas del Partido de La Costa en formar parte de la Selección Argentina de Bodyboard, un hecho histórico para el deporte del distrito. Ambos representarán al país en los Juegos Panamericanos de Surf que se desarrollarán del 3 al 13 de julio en Guatemala.

La modalidad bodyboard se practica con una tabla más corta y patas de rana, lo que permite realizar maniobras específicas en el cuerpo de las olas. Machado y Bernardo tendrán la posibilidad de integrar el seleccionado nacional de la disciplina y competir en lo más alto del nivel panamericano.

En las últimas horas, Pablo Machado fue recibido por el intendente Juán de Jesús. Durante el encuentro, el jefe comunal acompañado por el Subsecretario de Deportes, Gustavo Leiva, confirmó el apoyo económico municipal para que pueda concretar su participación en esta importante competencia internacional.

El deportista de 32 años, oriundo de Santa Teresita, expresó tras la reunión: “Que me haya recibido el intendente es un logro en sí mismo. Me sentí muy valorado, porque sin ese acompañamiento económico no podría viajar. Este sueño lo vengo construyendo a pulmón entrenando todos los días. Por eso estoy muy agradecido”.

Para alcanzar este logro, Machado realizó un intenso trabajo de entrenamiento. Durante un año se trasladó a Chile para mejorar su rendimiento en aguas del Pacífico y, al regresar, compitió en un campeonato profesional en Mar del Plata, donde venció al ocho veces campeón argentino. Posteriormente, logró el segundo puesto en el selectivo nacional que definió los dos representantes masculinos del equipo argentino.

“El primer clasificado se retiró por razones personales y el tercer lugar también fue cedido, lo que permitió que otro deportista costero, Gonzalo Bernardo, oriundo de Mar del Tuyú, se sumara al equipo”, detalló el surfista costero. De esta manera, por primera vez en la historia, dos atletas de La Costa representarán a Argentina en bodyboard en un certamen panamericano. En el caso de Machado, actualmente entrena en el natatorio municipal y a su regreso se integrará al equipo de alto rendimiento del distrito.