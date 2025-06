NACIONALES





El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desafió al Gobierno en la previa de la marcha kirchnerista del miércoles, en respaldo a la expresidenta Cristina Kirchner: “No creo que (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich cometa el error de activar el protocolo”.





El dirigente social dijo que “será muy grande” la movilización en respaldo a la expresidenta, en el día en que se prevé que se presente ante la Justicia para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que confirmó la pena a seis años de cárcel por la causa Vialidad.





Pérsico explicó: “Somos parte de la organización de esta enorme marcha, que creo que va a ser muy grande.Estoy hablando con algunos gobernadores, están preparando también movilizaciones del interior, del conurbano, sindicatos. Creo que va a ser una movilización muy importante, quizás una de las más grandes que se hayan desarrollado en los últimos tiempos en la Argentina".









El Movimiento Evita desafió al Gobierno en la previa de la marcha kirchnerista del miércoles





El jefe del Movimiento Evita desafió al Gobierno en la previa de la marcha kirchnerista del miércoles: “No creo que Patricia cometa el error de querer aplicar el protocolo. No lo está cometiendo en estos días. El otro día sí, en Moreno sí hubo represión, estuvo la Gendarmería, pero no creo porque cuando es tan masiva...”.





Pérsico planteó en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: “Tengamos en cuenta que Patricia tiene dos mil efectivos a disposición en Capital Federal, y no tiene nada para controlar en Buenos Aires y en el interior. Entonces no creo que pueda. Si pudiera lo haría, conociéndola, pero no creo que tenga la capacidad para hacerlo, entonces van a dejar que se produzca”.