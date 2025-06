Cristina Kirchner cargó contra Patricia Bullrich: "Una gran y absoluta fracasada"

NACIONALES





En medio de su mensaje de audio a la militancia que se concentró este viernes por la tarde en Parque Lezama, la expresidenta Cristina Kirchner criticó con dureza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien tildó de ser "una gran y absoluta fracasada".

De esta manera, reaccionó luego de que la funcionaria ordene un operativo de las fuerzas de seguridad este viernes por la madrugada frente al departamento de San José 1111, donde reside y cumple prisión domiciliaria la exmandataria tras la condena de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

A través de un mensaje en X, denunció un operativo policial ilegal en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Constitución y pidió que el banderazo convocado para esta tarde sea redirigido a Parque Lezama.

"A eso de las 3 de la mañana me desperté por ruidos que provocaban aparentemente chapas que arrastraban en la calle. Me hizo acordar a los sonidos, allá por agosto de 2022, cuando la Policía de la Ciudad instaló vallas en las calles aledañas a mi casa en Juncal y Uruguay. Me retrotrajo un poco a esa época", relató.

Acto seguido, aclaró que "en esta oportunidad fue la Policía Federal, comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta capaz de cualquier cosa, su historial lo demuestra". En ese punto, sostuvo que el accionar de la ministra de Seguridad fue "sin orden judicial" y con un "claro y único objetivo de provocar conflicto y caos".

“Esa mujer quiere mucho protagonismo, porque al igual que (Mauricio) Macri es una gran fracasada”, añadió para luego describir: "Nunca llegó a ninguna parte, pero provoco dolor y daño”. En ese sentido, la responsabilizó de querer tapar con su accionar “el desastre económico que vive el país”.