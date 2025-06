Buscan a una adolescente de 16 años que desapareció hace cinco días

NACIONALES



Nahir Pino le preguntó el miércoles a su mamá, Vanesa Busto, si podía ir a la plaza. La mujer no la dejó porque tenía que estudiar. Pero cuando salió a hacer las compras, la adolescente de 16 años se fue a escondidas. Desde ese momento, nadie sabe de ella en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz. Sin embargo, dos pistas fueron dadas a conocer en las últimas horas: hubo un llamado y un pedido de dinero.



Eran las 17.00 cuando Busto salió de su casa en la calle Pasaje Cuchilla Nevada y justo detrás de ella, aunque sin su autorización, se fue su hija. “Ese día le mandé mensajes, los leía y no los respondía. El jueves pensé que iba a volver“, relató la mujer a TN.



A partir del relato de testigos, se enteró de que su hija fue a la plaza del barrio, donde la vieron con un amigo de nombre Brandon. En medio de la desesperación, llamó al joven. “¿Nahir está con vos?“, le preguntó.



El chico confirmó que estuvieron juntos y le envió fotos mientras comían con Nahir en un local de comidas rápidas. Sin embargo, aseguró que la llevó hasta la terminal en la noche del jueves y no volvió a verla.



Luego de enterarse, Busto hizo la denuncia por la desaparición. “El amigo dice que se fue sola, no sé si tendrá algo que ver”, consideró. A su vez, contó que lo citaron a declarar: “Le revisaron el celular y dicen que no encontraron nada”.



Alrededor de las 22 del jueves, Pino subió a un colectivo de la empresa Sarmiento. Así lo corroboró un primo de ella, que casualmente estaba ahí arriba. “Se saludaron normal, él le dijo ‘hola chichi’ y nada más”, remarcó.



El primo llegó a su casa, le contó a su mamá que había visto a Pino y recién ahí se enteró de que la estaban buscando. “Es la primera vez que sale así y no vuelve”, aseguró su mamá.

Un llamado y un pedido de dinero



La adolescente le mandó el domingo un mensaje por WhatsApp a su mamá. “Hola, ma. Estoy bien. No estoy pasando ni hambre ni frío”, le dijo. La mujer empezó a sospechar que no era ella quien enviaba esos textos y la llamó de inmediato.



“Me atendió y me pidió $10 mil. Le dije que no tenía para mandarle. Le pedí que me pase la ubicación para pasarla a buscar, todavía estaba en línea”, señaló. Luego, su hija solo le respondió: “Esperá, má”.

Segundos después, escuchó la voz de un hombre: “No sé si era grande o chico”. Este último contacto fue a las 14.00 del domingo. En el caso, que está bajo secreto de sumario, intervino la Fiscalía de Instrucción N°3 de Villa Carlos Paz.



Los datos de la adolescente desaparecida







Nahir Pino tiene una contextura física delgada, mide aproximadamente 1,45 metros, tiene pelo colorado largo hasta los hombros, tez blanca y ojos marrones.



También tiene un tatuaje en su antebrazo con el nombre “Jorge”, un tatuaje tribal arriba de su ombligo y un piercing en la nariz. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul oscuro, un suéter rosa claro con negro, una campera marrón oscuro y zapatillas blancas.



El Ministerio Público Fiscal pide que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181 o a cualquier dependencia policial o unidad judicial cercana.