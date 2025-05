MAR DEL PLATA: Tuvo un accidente y debe juntar un millón de pesos en menos de un mes para no quedar desfigurada

ZONALES

Un segundo cambió la vida de Sol Gari para siempre. Lo que arrancó como un paseo deportivo por la costa, terminó con un accidente que la dejó internada y con la urgencia de reunir el dinero necesario para una operación crucial.

Todo arrancó el pasado miércoles, cuando la joven que vive en la zona Centro salió cerca de las 16 a pasear en rollers por la costa. Al atravesar el camino entre Playa Chica y Playa Grande, una de las ruedas de sus patines cedió y perdió el control. "Tuve que elegir en un segundo entre caer al vacío y golpear contra las piedras, sin saber si me iba a llevar el mar, o agarrarme de un auto que estaba estacionado, y opté por eso último que me pareció lo más seguro", relató la víctima.

El fuerte impacto rompió todo el vidrio del auto y le lastimó gravemente la cara, por lo que tuvo que ser llevada de urgencia el Hospital Interzonal General de Agudos.

Allí, le realizaron una intervención y le dieron el diagnóstico: sus ojos sufrieron daños (hoy ve doble), tiene dos huesos de la nariz rotos y el orbital inferior, ocho piezas dentales afectadas, la boca lastimada, la encía partida y raíces expuestas.

"Me vieron todos los médicos especialistas, y los odontólogos y el área de cirugía plástica quieren operarme en conjunto para que pueda salir con la cara armada. Es una cirugía muy importante pero como el hospital no tiene los insumos, los pueden pedir pero recién llegarían en un año al menos. El problema es que si yo no me opero la cara en menos de un mes me va a quedar deforme de por vida", lamentó Sol.





Como para ella "esperar un año no es una opción", decidió buscar opciones y consiguió un presupuesto por las placas de titanio a un millón y medio de pesos.

Rápidamente, sus familiares y amigos del grupo "MDQ-Rollers" armaron una rifa con importantes premios para reunir el dinero necesario para la operación que cambiaría la vida de Sol. Hasta el momento, llevan recaudados casi 500 mil pesos.

"Estoy sin comer desde el miércoles, solamente tengo dieta blanda pero me cuesta mucho, no la estoy pasando bien. Les pido a todos los que puedan que me den una mano, el dolor es muy grande", aseguró.

Para quienes quieran colaborar, pueden hacerlo a través del alias lamina.cebra.amplias (a nombre de Nancy Liliana Jara, su mamá) o a giutorres20 (la cuenta de la patinadora Giuliana Torres Castagnaro).