Juan Grabois disertará en universidades de Estados Unidos

El dirigente social Juan Grabois fue fotografiado este miércoles 1º de mayo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mientras embarcaba en un vuelo hacia Nueva York, lo que generó una ola de críticas en redes sociales, especialmente por parte de usuarios vinculados al oficialismo.

Grabois viajó invitado por la Universidad de Princeton para participar de una charla sobre democracia y movimientos sociales, titulada “Popular front and the struggle for democracy in the Americas: Past and present”.

Además, tiene previsto disertar en la New York University en un coloquio denominado “Confronting democracy”, en el que se abordarán temas críticos del sistema político en el continente.

La polémica en las redes sociales apuntó a una presunta contradicción entre el perfil ideológico anticapitalista del líder de Patria Grande y su presencia en la emblemática ciudad norteamericana, bastión del sistema financiero global.