Federico Achával: "La educación es la herramienta más poderosa para transformar el futuro"

NACIONALES

El intendente de Pilar Federico Achával destacó este viernes el rol del Centro Municipal de Formación Profesional (CMFP) y aseguró que “la educación es la herramienta más poderosa para transformar el futuro”.

En un posteo en la red social X, Achával compartió el testimonio de estudiantes de algunos de los más de 200 cursos que comenzaron a dictarse la semana pasada.

“Creemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar el futuro. Por eso trabajamos para ofrecer cada vez más y mejores oportunidades de formación y crecimiento para nuestros vecinos y vecinas”, aseguró el jefe comunal en el posteo.

A la vez, explicó que “en nuestro Centro Municipal de Formación Profesional contamos con más de 200 carreras y cursos gratuitos, pensados para vincular a nuestros estudiantes con el mundo del trabajo”.

“Nos llena de orgullo la historia de cada pilarense que logró una transformación en su vida a través de nuestras propuestas educativas. Vamos a seguir trabajando para los sueños y proyectos de toda nuestra comunidad”, sostuvo.

Voces





El posteo de Achával está acompañado por un video filmado en la sede Fortabat del CMFP, en el que se ven a los alumnos y docentes en las aulas y talleres.

“Este curso me está transformando la vida, porque me está transformando en un mejor profesional. Estoy haciendo el curso de electricidad, es mi primer año y me está ayudando mucho para el trabajo del día a día”, señala uno de los jóvenes que dieron su testimonio de cara a la cámara.

Otra chica señaló: “Estoy haciendo el curso de indumentaria en (la sede) Fortabat. A través de los cursos he podido desarrollarme y estoy formando mi propio taller de costura”.

Y una alumna, en tanto, contó que está “haciendo el módulo de carpintería” y opinó que “la verdad es que salís con salida laboral. Yo aprendí a hacer un montón de cosas, está muy bueno para todo. Para despejar y para salida laboral”.

Achával acompañó la semana pasada a los estudiantes que comenzaron a cursar sus talleres y cursos en el CMFP. Luego de conversar con los estudiantes, destacó: “Estamos muy contentos de poder acompañarlos en este inicio y ver cómo en estos espacios se capacitan para acceder a mejores trabajos o desarrollar su propia salida laboral”.

La sede Fortabat, así como cada uno de los Centro de Formación Profesional del distrito, brindan capacitaciones a través de cursos y talleres que tienden un puente con el mundo del trabajo.

“Seguimos trabajando para transformar la realidad de cada vecino, y sabemos que el desarrollo de cada barrio de Pilar va de la mano de la educación y el trabajo”, cerró Achával.