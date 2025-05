El gobierno de Kicillof aseguró que el “100%” de los homicidas en la Provincia son “encontrados” y “puestos presos”

NACIONALES

En medio de una ola de hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, habló este martes sobre las estadísticas de delitos, defendió la gestión de Axel Kicillof y aseguró: “Si alguien comete un homicidio, el 100% es encontrado y puesto preso”.

El funcionario destacó que el gobierno provincial está “preocupado y ocupado” por los hechos de violencia, y apuntó contra los cuestionamientos del oficialismo nacional. “Nunca es feliz hablar de estadísticas, sobre todo cuando el mensaje llega a las víctimas. Uno no puede explicar que la estadística bajó cuando alguien perdió a un ser querido. Pero también es una falacia decir que la provincia es un ‘baño de sangre’”, señaló, en respuesta a declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional y del presidente Javier Milei.

En diálogo con Radio La Red, Bianco remarcó que, según los datos oficiales, los índices de homicidios no aumentaron, sino que muestran una tendencia a la baja. “Sigue habiendo muchos [crímenes], por eso seguimos trabajando como la cantidad de patrulleros que se compraron”, dijo y siguió: “Vamos a seguir en esa senda porque el tiempo viene dando resultados. Cualquiera que venga ahora y asuma como legislador y gobernador y diga que va a bajar los homicidios de un día para el otro es mentira. No va a pasar que de un día para el otro el delito sea cero".

Fue tras ello que al ser consultado sobre la justicia para las víctimas de homicidios, el ministro de Gobierno expresó: “Acá si alguien comete un homicidio, el 100% es encontrado y puesto preso. Puede suceder que salga cuando cumple la condena; eso lo deciden los jueces. Es muy importante el trabajo que se hace en las cárceles para que no salgan peor que como entraron. Esto nos tiene muy preocupados y ocupados”.

Si bien esta vez -como sí lo ha hecho el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso- Bianco no culpó al Gobierno nacional de los hechos de inseguridad, sus declaraciones renuevan los cruces con la administración libertaria, que afirma que la Provincia es “un baño de sangre” debido a la cantidad de asesinatos por hechos de robo.

Incluso, el gobernador en febrero le pidió a Milei que “devuelva la plata que le robó” a la Provincia, sobre la cual afirmó que se trata de $700.000 millones de pesos.

Esto además tensiona la campaña electoral de cara a los comicios legislativos provinciales el 7 de septiembre, en las que ya La Libertad Avanza y Pro trabajan para sellar un acuerdo para una lista conjunta, mientras que Kicillof mantiene una dura interna con la expresidenta Cristina Kirchner, que aleja la posibilidad de que su agrupación [Movimiento Derecho al Futuro (MDF)] se presente junto a La Cámpora.

La pelea con Cristina





En otro tramo de la entrevista, Bianco habló de la relación entre Kicillof y Cristina, quienes no mantienen contacto desde hace meses.

“No están hablando hace un tiempo. La unidad no tiene que ser a cualquier precio, no es poner cualquier candidato en una lista, tenemos que sentarnos a hablar y debatir si es unidad o si es una estrategia política. Más allá de lo que pase con el armado de lista, al gobernador le quedan dos años para gobernar con un contexto mundial y nacional difícil, y eso requiere el apoyo de varios sectores que en muchos casos no se hacen presentes”, apuntó Bianco contra el kirchnerismo duro.

Y sumó: “No es un problema entre Axel y Cristina en términos personales. Es un problema de estrategia política y táctica electoral. Nosotros creemos que la oposición a Milei se tiene que hacer desde la provincia de Buenos Aires. Kicillof es el que más se opuso al gobierno de Milei. Las definiciones las tiene que llevar el gobernador”.

Al ser consultado sobre si Kicillof quiere ser quien tenga el liderazgo peronista en lugar de CFK, el ministro de Gobierno consideró: “No es una cuestión de quién tenga la lapicera o no, sino que todos tengan la representación que les corresponde en un armado electoral a futuro. Hoy hay que respetar el espacio que representa el gobernador. MDF es el espacio mayoritario del peronismo en la Provincia y hay que sentarse a trabajar las condiciones para la unidad y las posibilidades de un acuerdo”.