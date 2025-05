Discutió con su vecino por cómo amansar caballos, se enojó y lo mató a escopetazos

NACIONALES





Un hombre de 71 años asesinó a su vecino tras una acalorada discusión por el modo de amansar a las yeguas. El hecho ocurrió el domingo por la tarde en un campo ubicado a unos 13 kilómetros de Villa Llanquín, en la localidad de Bariloche.

Según la reconstrucción judicial, el altercado entre los dos hombres fue escalando hasta que uno de ellos, montado a caballo, golpeó al otro con un rebenque. En respuesta, el agresor ingresó a su vivienda, tomó una escopeta calibre 16 y le disparó en el rostro a su vecino.

Un testigo presencial llevó luego al autor del disparo hasta la comisaría local, donde fue entregado a las autoridades. “Me mandé una macana”, fueron las palabras del detenido ante los oficiales.

Durante la audiencia judicial, se resolvió que el imputado no quedará bajo prisión preventiva efectiva. En cambio, deberá cumplir con medidas restrictivas: portar una tobillera electrónica, fijar domicilio en el barrio Vivero, no salir de la ciudad y no acercarse a testigos. El plazo de investigación preliminar será de cuatro meses.