Ataque de furia en Dock Sud: una mujer discutió con un chofer y le destrozó el camión con un fierro

“Ah, ¿no me lo vas a correr?“, le respondió ella. Acto seguido, buscó un fierro y comenzó a golpear el camión. ”A mi compañero le tiró agua caliente de un termo".

“El camión es de la empresa y lo destrozó todo. El vidrio, el parabrisas, mercadería. La mujer estacionó su auto y yo estacioné atrás, tenía espacio. Antes se había peleado con otro muchacho, que la mandó a la m...”, explicó Leonel.

El chofer explicó que la mujer tiene un comercio de artículos de limpieza y que lo que no quería es que nadie estacionara frente a su local. “Estaba en la cabina del camión anotando los clientes. Me tuve que tapar la cara porque saltaban los vidrios para todos lados. La gente la sacaba y ella decía que nos iba a matar”, enfatizó el camionero.

“Sentí impotencia y me largué a llorar porque nunca pasé esta situación. Me lastimé la mano y tengo que ir a la ART (aseguradora de riesgos del trabajo) para que me vean la rodilla”, completó el chofer agredido.