CARILÓ: Robaron 37 bolsas de cemento de una obra en construcción, dieron con el presunto ladrón pero no las recuperaron

Un robo de materiales de construcción fue denunciado este martes en una obra ubicada en calle Jilguero, entre Divisadero y Magnolia, en Cariló. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando autores ignorados sustrajeron 37 bolsas de cemento de 50 kg cada una, sin ejercer violencia ni forzar accesos.





En el lugar no había cámaras de seguridad ni sistema de alarma, lo que dificultó la identificación inmediata de los responsables. La Unidad Fiscal N° 4 investigó junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) y con colaboración de la Sub DDI de Pinamar, y lograron identificar al presunto autor del hecho. Se trata de un hombre de 37 años, residente en Ostende, cuya identidad no fue oficialmente revelada.





El Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en calle Urquiza entre Garay y Cairo, donde se secuestró una camioneta Dodge Dakota y un casco de obra, presuntamente utilizados para cometer el ilícito; según se informó a CNM. También se incautaron otros elementos de interés para la causa.





La fiscalía, a cargo del Dr. Pablo Calderón, dispuso la continuidad de las investigaciones para esclarecer en su totalidad lo ocurrido.