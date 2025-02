Kicillof sobre el crimen de Kim Gómez: “Algunos lucran con el dolor para ganar un voto”

ZONALES

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este jueves al crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada por dos delincuentes menores de edad en La Plata. En su declaración, cuestionó el uso político del caso y volvió a reclamar al Gobierno nacional por fondos para la seguridad.

“Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral. Me pasó hace poco tiempo que cuando fui reelegido había hechos de inseguridad. Hay algunos que usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor, ver si pueden sacar una ventaja y la verdad que se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos los vimos hacer cosas que no son hacer política, son cosas miserables, inmorales y lamentables. No todo vale por un voto, hay límites”, sostuvo el mandatario provincial.

Kicillof también cuestionó que el responsable del crimen no estuviera detenido. “El delincuente estaba suelto y tenía que estar preso”, afirmó durante su cuarta conferencia de verano en el Partido de la Costa. En el acto estuvo acompañado por el intendente local, Juan de Jesús, los ministros bonaerenses Nicolás Kreplak (Salud) y Augusto Costa (Ciencia e Innovación), y la presidenta del Instituto Cultural provincial, Florencia Saintout.

El asesinato de Kim Gómez, ocurrido cuando dos menores le robaron el auto a su madre y la arrastraron por varias cuadras, generó un fuerte impacto social y múltiples reclamos por mayor seguridad. La oposición criticó a Kicillof por la situación, lo que llevó al gobernador a referirse al tema y a expresar su acompañamiento a la familia de la víctima.

“Días tristes”





“Son días tristes. Me voy a referir brevemente al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra provincia. Nos tiene con dolor y tristeza, a toda la sociedad. La primera respuesta, la inmediata, es un acompañamiento del Estado. Desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes. El área de Justicia y el área de Seguridad de asistencia a las víctimas acompaña a las familias en su dolor. Es lo que corresponde”, afirmó.

Por último, el gobernador respondió a quienes lo acusan de no abordar el problema de la seguridad. “Es absolutamente falso. Hablo de hechos. Hoy no es día de hablar de estadísticas, datos técnicos. Es momento de acompañar a las familias”, remarcó. Y reiteró sus críticas a quienes, según él, intentan sacar rédito político del caso. “Lamento muchísimo la bajeza de estos días. Sé que es campaña electoral. Algunos usan esto para lograr un voto, lucrar con el dolor, sacar una ventaja. Se han traspasado todos los límites en esta ocasión”, concluyó.