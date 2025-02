Kicillof pidió que “se haga justicia” por Matías Paredes, el joven asesinado por la policía

ZONALES

El gobernador bonaerense Axel Kicillof llegó hoy sorpresivamente a Mar del Plata para reunirse con los familiares de Matías Paredes (26), el joven asesinado por policías de civil durante un operativo de interceptación ilegal, pidió que “se haga justicia” y calificó de “sucia y mugrienta” la campaña realizada por Milei en su contra.

Las declaraciones de la mamá del joven asesinado, quien pidió ver al gobernador, impulsaron a Kicillof a adelantar su partida de Bahía Blanca y viajar a Mar del Plata, donde ya estaba el ministro de Seguridad, Javier Alonso.





En diálogo con LA CAPITAL, el gobernador habló de su encuentro con la familia y, aunque adelantó que los detalles quedarán en reserva, calificó como “muy buena” la reunión.

“Estuvimos reunidos con el padre y la compañera –remarcó– y quiero decir algo porque no hacemos campaña ni política con esto. Lo cuento porque lo preguntan: fue solo para darles nuestro acompañamiento, nuestro pésame y ponernos a disposición. Fue una reunión muy buena, pero en estas circunstancias. El resto queda entre estas cuatro paredes”, explicó.

Luego, se refirió al trágico hecho y agregó que le transmitió a la familia, “y lo hago públicamente, que se actuó rápidamente, que no hubo ningún intento de encubrimiento, como sí vimos en otros casos cuando hay alguien que muere a manos de la policía. Hubo determinación que muestra cuál es nuestra posición”. “(Un policía) fue apartado como sus compañeros. Están en la cárcel a la espera de un juicio porque hay que ser tremendamente serios, se tiene que hacer justicia. Estamos esperando, ayudando y contribuyendo con la fiscalía para saber cómo ocurrió y cuáles son las responsabilidades para que sean castigados como corresponde”.

Consultado sobre la trágica semana en Mar del Plata, considerando el crimen del kiosquero Cristian Velázquez, el gobernador dijo que “están conectados los dos casos, porque fue en la búsqueda del asesino del kiosquero que ocurre lo que sabemos”. “Todo indica que tenemos, con avanzada investigación, al presunto asesino apresado muy cerquita de donde ocurre el operativo que termina con esta tragedia”, apuntó, flanqueado por los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y del de Justicia, Juan Martín Mena. En el mismo sentido, reiteró con énfasis que “se tiene que hacer justicia”.

Por otra parte, Kicillof hizo referencia a los cambios en la jefatura policial anunciados días atrás y dijo que “se viene trabajando muy fuerte para una depuración y para una mejora”. A su vez, explicó que “hay policías presos por diversos delitos, investigados”. “Mar del Plata está en un camino de transformación en la cuestión policial seguido permanentemente por el ministro, con decisiones duras y tajantes para limpiar a la policía de Mar del Plata”, analizó.

Gendarmería

El gobernador bonaerense también se refirió al anuncio que hizo Patricia Bullrich sobre el envío de fuerzas federales a la ciudad y afirmó que puede ser positivo “siempre y cuando lo hagamos con coordinación”.

“Lo central es la coordinación y no la presencia. En un momento estaban las fuerzas federales pidiendo documentos y, obviamente, la presencia impresiona, pero a pocos metros estaba ocurriendo un hecho. Si no hay coordinación, no pueden actuar aunque quieran hacerlo. Lo necesario es la coordinación y en eso yo fui muy claro a pesar de toda esta campaña que vemos”, planteó. Y se explayó: “El Presidente me dijo ‘manos manchadas de sangre’, ‘asesino’, cualquier cosa. Yo encontré la situación de la seguridad en la provincia totalmente devastada. No queremos hacer campaña sucia y en esta caso ya pasó al estatus de roñosa. Los libertarios, con el manejo de redes, pueden decir cualquier cosa contra Lali Espósito, contra un investigador del Conicet, a mí me dijeron que tengo 250 centros donde les cortamos los genitales a los niños. Obviamente, esto no existe y el Presidente va a tener que retractarse. No vale cualquier cosa por un voto”, afirmó.

Por último, el gobernador pidió “no hacer campaña con las muertes” y marcó la contradicción del gobierno nacional al destacar la baja de homicidios en todo el país. “La Provincia tiene los mejores números de la historia y si no los tuviera, el país no podría tenerlos, porque vive el 40% de la población”, sostuvo.