Volcó un camión cargado de animales y los vecinos los faenaron a todos

NACIONALES





Un camión que transportaba 75 animales volcó en la Ruta 8, entre las localidades de Arrecifes y Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. El accidente ocurrió en el carril que se dirige hacia Pilar, cerca del paraje La Luisa. Tras el incidente, los vecinos se acercaron a faenar los animales que murieron en el acto o que tuvieron fracturas durante el impacto. Sin embargo, el dueño de la carga confirmó que el total de los animales fueron robados o faenados en el lugar: la pérdida se estima en $60.000.000.





El siniestro tuvo lugar cuando el chofer del vehículo, identificado como Juan Sccota, de 25 años, supuestamente se quedó dormido al volante, según indicaron las autoridades policiales. El camión de dos plazas, perteneciente a la empresa RyB SRL, transportaba un lote de animales hacia un frigorífico de la localidad Moreno, en el conurbano bonaerense. Como resultado del vuelco, los 75 animales fueron perdidos debido a los golpes, la asfixia y la faena que hicieron los vecinos en el lugar del accidente.





Según dijeron las autoridades policiales, tras el trágico hecho, el propietario de los animales autorizó que los vecinos faenaran y se llevaran los trozos de los animales fallecidos. La situación atrajo a un gran número de personas de la zona, quienes acudieron al lugar para aprovechar la carne. Este gesto fue interpretado como una medida para evitar mayores pérdidas económicas y logísticas.





La carga había sido comprada por Héctor “Tito” Pérez e Hijos, a la firma santafesina de Ángelo Malvestiti. Según indicó el dueño de la carga, se trataba de una “carne especial”, que estaba destinada al frigorífico de Moreno de la familia Pérez e Hijos. El dueño de la firma aclaró que en rigor, murieron solo cinco animales por asfixia y hubo otros quebrados. No obstante, el resto de los animales fueron faenados por los vecinos que se acercaron. Tras el accidente, llegó otro camión a auxiliar la carga, pero “la gente no los dejó cargar”, explicaron. El empresario, señaló que más del 60% de la hacienda se podía volver a cargar y transportar hasta el frigorífico asignado. Además, observó que la policía no hizo nada e incluso se puso alerta a la gente que rápidamente se acercó al lugar.





En cuanto al conductor, Juan Sccota, según mencionaron las fuentes de seguridad vial a este medio, sufrió heridas leves como consecuencia del accidente y se le imputaron actuaciones por lesiones culposas. La policía y las autoridades se presentaron en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y gestionar la situación.





Se conoció que el encargado de la empresa RyB SRL se llama José Santini. El accidente generó un fuerte impacto en la región, tanto por las pérdidas económicas como por las imágenes de los animales fallecidos y la rápida reacción de los vecinos. Las autoridades locales continúan trabajando para esclarecer los detalles del siniestro.