Luego del escándalo, el Festival de la Papa no tendrá más “embajadoras”

NACIONALES





La Municipalidad de Villa Dolores anunció que no se realizará más en el Festival Nacional de la Papa la elección de “embajadoras” del evento.





La decisión se tomó luego del escándalo generado el pasado domingo, cuando una “soberana” saliente criticó duramente a la organización en el escenario mismo del evento.





El video del reclamo se viralizó en medios y redes, y llovieron las críticas al municipio y las felicitaciones para la joven que fustigó a las autoridades.





La decisión de no seguir con la elección fue informada este martes por el intendente Maximiliano Rivarola. “En la próxima edición, no elegiremos soberanas del Festival, estos lugares serán ocupados por alumnos de Villa Dolores que alcancen sus mejores promedios y por jóvenes solidarios; no estamos dispuestos a exponer a nuestros chicos a los estilos tradicionales de elección de una manera tan innecesaria; en donde sólo se contempla la belleza, denostando, en algunos casos, el esfuerzo y la inteligencia” dijo en un comunicado.





Respecto de las críticas, sostuvo: “Si hubo algún tipo de error, se asume y se mejora, la obsecuencia y el oportunismo no deben ser la herramienta de nuestro futuro”.





Las “embajadoras” reemplazaron años atrás a las reinas y princesas del festival. Varias fiestas tradicionales de ciudades cordobesas y del país en los últimos años abandonaron este tipo de elecciones, sobre todo por su estricta relación con cánones de belleza femenina.





El discurso que se hizo viral





Una de las embajadoras salientes, Amira Ogas, en el discurso final de su “reinado”, pronunciado ante miles de personas en pleno festival, afirmó que había sido descuidada y maltratada durante el último año por decisores municipales.





Ante la sorpresa, el animador del espectáculo (también funcionario municipal) le retiró el micrófono y le dio la palabra a la otra embajadora saliente. La otra chica, Milagros Bucco Soto, le devolvió la palabra a su compañera, quien siguió con su encendida crítica.





Acto seguido, el intendente Rivarola felicitó a las jóvenes por su sinceridad y afirmó que se revisarán errores. Pero esto último no aparece en un video que se viralizó en redes y medios de todo el país. El martes, el municipio difundió otro video con las palabras inmediatas de Rivarola.





Después, en declaraciones a Radio Power de Villa Dolores, el mandatario sostuvo que sus contrincantes políticos habían aprovechado interesadamente el momento.