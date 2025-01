Internaron al cantante de Los Palmeras

NACIONALES

Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras, se encuentra internado en el sanatorio del Grupo MIT en la ciudad de Santa Fe. Según reveló el medio Aire de Santa Fe, el músico sufrió un ACV isquémico transitorio. Los primeros informes de salud indican que está lúcido, aunque su estado es reservado y los médicos avanzan con nuevos estudios para evaluar su evolución.

El medio citado detalló el informe del reconocido cantante de cumbia santafesina que logró cautivar al país y añadió que en las próximas horas podría dejar la Terapia Intensiva y pasar a una sala común. A su vez, apuntaron que, entre sus antecedentes de salud, el propio Deicas había revelado en una entrevista que padeció un accidente cerebrovascular (ACV) en 2009.

“Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden. No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, afirmó Deicas en una entrevista con el diario La Nación.

El artista santafesino de 72 años se mantiene activo con la banda y se presentó en Rosario a finales del 2024. Desde sus comienzos con Los Palmeras en 1972, se consolidó como uno de los referentes de la banda y de la cumbia a nivel nacional.