Un hombre se “enterró vivo” en la puerta del tribunal para exigir que el asesino de su hijo vaya preso

Un hombre hizo un desesperado pedido de Justicia por la muerte de su hijo con una impactante intervención frente a los Tribunales de San Juan. Se trata de Gustavo Márquez, padre de Francisco Márquez, un joven que murió atropellado en el camping El Pinar por un conductor que corría una picada.

El hecho ocurrió este jueves en la puerta del edificio judicial ubicado sobre la calle Rivadavia al 400. El joven falleció el 8 de abril de 2023 y desde entonces su familia exige que el responsable pague por lo que hizo. Esta vez, Gustavo decidió “enterrarse vivo” en la vereda para visibilizar su reclamo.

El padre de Francisco organizó gran cantidad de marchas para pedir Justicia por la muerte de su hijo y golpeó todas las puertas necesarias para que Gonzalo Castro Salinas la persona que conducía el auto que atropelló a su hijo esté tras las rejas. Sin embargo, a pesar de haber sido condenado a tres años de prisión, el responsable sigue en libertad.

Cómo fue la intervención en la que el padre se “enterró vivo”

Según informó el portal Tiempo de San Juan, Gustavo llegó a los Tribunales de la ciudad con una remera con la cara de su hijo y leyendas pidiendo justicia. Luego, se metió adentro de una bolsa de polietileno negra y otro hombre lo ayudó a enterrarse. Se acostó junto a una lápida y su acompañante comenzó a tirarle baldes con tierra encima.





Mientras tanto, otra persona disfrazada de “La Parca” miraba de forma intimidante mientras enterraban a Gustavo. Al mismo tiempo que ocurría la intervención, una mujer con un megáfono comenzó a leer un descargo que había escrito el padre de la víctima: “Perdón hijo por representar de esta forma tan cruel, simple y espontánea el profundo dolor mío y el de tantos padres”, comenzó.

“Esta es la realidad que vivimos todos los días cuando nos arrebatan a un ser amado. Fui criado en una familia donde se me enseñó valores éticos y morales, en donde la palabra justo era lo correcto y necesario para vivir en paz, en donde se nos enseñó que la Justicia servía para corregir y no hundir bajo un libre albedrío. No se debe aplicar autoritarismo no respetando el proceso de ley y las leyes.”, continuó el escrito.

“Todos mis días siento esto que represento hoy, interior y exteriormente, tanto física como espiritualmente. Entre luchas y decepciones de los humanos si no proceden a hacer correctamente las cosas, uno vuelve a morir todos los días”, concluyó explicando los motivos de su impactante intervención.

Pero Gustavo no sólo representó el dolor por la muerte de su hijo, sino por todas las víctimas que murieron en hechos similares. Alrededor de la lápida en la que estaba posicionado él, había otras lápidas que tenían las fotos y los nombres de otros sanjuaninos fallecidos en accidentes de tránsito.