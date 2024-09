Joyas, cuadros y dólares: qué se llevó Elba Marcovecchio de la casa de Lanata, según denunciaron sus hijas

NACIONALES





Bárbara y Lola Lanata, hijas de Jorge Lanata, hicieron una presentación judicial y acusaron a Elba Marcovecchio de hurto. En el documento, que pusieron a disposición de un fiscal, incluyeron un conjunto de videos en los que se ve a la abogada “escondiendo elementos de valor en su cartera”.

En la acusación formal, que consta de 67 páginas, se amplió a detalle cada faltante. “Tres carpetas con certificados de obras de arte, donde se encuentran registrados costosísimos óleos, pinturas y esculturas, que el locutor coleccionó antes de casarse con Elba. Algunos de estos ya no se encuentran en la propiedad”, dice el escrito.

En otras líneas de este documento también figuran dos ceniceros (uno de la firma Hermès), encendedores marca Dupont y relojes de tallado antiguo y otras unidades diseñadas por prestigiosas marcas como Rolex, Breitling y Hublot.

Se sumaron también varias piezas lujosas de cristalería adquiridas en Europa, juegos de cubiertos en plata e incluso artículos personales; como anteojos de distintas firmas de lujo, perfumes (Armani y Tom Ford), biromes de Montblanc, gemelos, pañuelos y hasta sombreros.

Estos elementos fueron debidamente contabilizados en la presentación emitida por las denunciantes, que además fueron sustentadas por los testimonios del personal que asistía a Jorge en su domicilio, incluida su administradora. Estas personas sostuvieron que la sustracción de estos objetos, ocurrió luego de varias visitas que realizó Marcovecchio al inmueble de su marido.

Qué dijeron las hijas de Jorge Lanata sobre Elba Marcovecchio

En uno de los puntos del documento, las hijas de Lanata citaron como testigo a Facundo Casanova, un colaborador del periodista, para ejemplificar cómo Marcovecchio “realizaba actos que afectaban la salud de su padre, tanto antes de su última internación, como a partir de ella”.

“A pesar de conocer su estado de salud, le traía, casi siempre que lo visitaba, cosas dulces: scons de Maru Botana, lemon pie, chocolates, torta con frutos rojos. En la casa se tiene la precaución de tener todo sin azúcar, chocolates, caramelos, gaseosas. Pero cuando Elba llegaba con cosas dulces se lo ponía adelante para que lo comiera, incluso cuando Jorge le decía que no quería, le insistía para que lo probara. Esto lo hacía también durante las vacaciones”, dice el testimonio incluido en la presentación judicial.

Qué dijo la abogada de Elba Marcovecchio

“Son muy graves las acusaciones que hicieron”, comentó Guadalupe Guerrero, abogada de Marcovecchio, en diálogo con DDM (América). “Elba está destruida después de tomar conocimiento de lo que estas personas escribieron. Es agraviante, es humillante y está muy consternada”, sumó.

Después de aclarar que su representada no esperaba esta demanda, detalló: “Hace 104 días que Elba está al cuidado exclusivo de su marido, y la verdad es que vivir esta situación con respecto a la salud de Jorge Lanata es algo que no ayuda. Ella tiene dos chicos chiquitos que están a su cuidado y que no dejan de ver ciertas cosas. Hay un montón de lugares donde ella ocupa roles y esto la afecta como a cualquiera”.

“No es una situación que se rompió, desde el origen hay dos lugares donde en uno están las hijas y en otro su mujer. Fue una elección de Jorge casarse con ella y ahí evidentemente debe haber habido un quiebre que lamentablemente se manifiesta en este momento. Ella lo conoce a Jorge, y lo último que él hubiera querido es esto”, aseguró.

Además, aclaró cómo avanzarán tras esta presentación judicial: “Hay tantos agravios que seguramente vamos a responder, no atacar ni contraatacar. Tendríamos que explicar punto por punto cómo sucedieron las cosas y cuáles son las verdades”.