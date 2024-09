El médico Saavedra declaró sobre "un moretón" sufrido por Fabiola Yañez

NACIONALES

Con el secreto profesional relevado por parte de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, el ex titular de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra se presentó este jueves en Comodoro Py para declarar como testigo en la causa por presuntos hechos de violencia de género. Fue mencionado por la ex primera dama, quien dijo que el médico vio los moretones y le recomendó globulitos de árnica para dicha lesión.

Durante su declaración testimonial que duró casi cuatro horas, Saavedra reconoció que vio el moretón en el ojo de la ex primera dama y que le aconsejó el tratamiento aplicado con árnica y una crema para ese tipo de secuelas. Sin embargo, dijo que no volvió a verla con lesiones ni tenía conocimiento de ningún tipo de agresiones. Clarín accedió a la declaración completa.

La declaración se realizó en el marco de la causa en la que Alberto Fernández está imputado por lesiones leves, graves, doblemente agravado por el vínculo, abuso de poder y de autoridad, más amenazas coactivas. De la testimonial participó la querella a cargo de la abogada Mariana Gallego y la defensa, representada por Silvina Carreiro.

Uno de esos hechos bajo investigación -son nueve en total- refiere al golpe que habría recibido Fabiola Yañez por parte del ex presidente en uno de sus ojos. Ese supuesto golpe fue reflejado en una de las primeras imágenes que se divulgaron en los medios de comunicación.

Cuando el fiscal federal Ramiro González le consultó a Saavedra sobre el episodio en el que habría atendido a Yañez con granulitos de árnica para el hematoma del ojo, el ex titular de la Unidad Médica Presidencial, reconoció que así fue.

En ese tramo de su testimonial, admitió haber visto el moretón del ojo de Yañez y dijo que le recomendó el tratamiento señalado más "heparina en crema". Cómo fue la secuencia relatada por el médico presidencial según la declaración volcada en 20 páginas.

La cronología de un golpe de más de diez días





¿Cómo fue el episodio que reconoció el médico? El 26 de junio de 2021 por la noche, a las 20:45 que era sábado, Fabiola Yañez lo llamó por teléfono y le contó que tenía un hematoma en uno de sus ojos. Saavedra que "no había ninguna situación de urgencia que ameritare una visita durante esos días. Por eso no fui". "Al ver que el caso no revestía gravedad se le recomendó el tratamiento con árnica y heparina", explicó ante fiscal.

Sobre aquella conversación telefónica, Saavedra añadió: "No me dijo cómo había sucedido, y no me dijo más nada. Insistió en el contexto que quería saber qué se ponía poner para que se le reabsorba rápido".

En este aspecto hay una cuenta que no es menor: la fotografía de Yañez con el ojo morado y el video en el que se la ve aplicándose algo, datan del 22 de junio (cuatro días antes del llamado al médico presidencial).

El 29 de junio el médico se volvió a comunicar con la exprimera dama "que estaba tratando el golpe con glóbulos de árnica y cervep. Era el ojo derecho de ella. Tenía una mancha de color verde amarillenta, que era párpado de abajo y parte del pómulo".

Al cuarto día desde aquella llamada, es decir 30 de junio, el jefe de la Unidad Médica Presidencial se acercó a Olivos y revisó personalmente a la Yañez. "Estaba en la residencia principal junto a Alberto Fernández y se los veía bien como pareja", relató ante la fiscalía. El moretón ya había disminuido pero aún era notorio y la molestia continuaba, por lo que se sugirió continuar con el tratamiento.

"Para ese entonces ya habían transcurrido ocho días desde la fotografía que se sacó Fabiola Yañez, pero el golpe se habría ocasionado una semana atrás, es decir: una agresión que dejó secuelas durante más de diez días", explicaron fuentes judiciales a Clarín.

En ese contexto, Saavedra el preguntó a Yañez -quien estaba acompañada por el ex presidente- cómo se había realizado aquella lesión, a lo que sólo respondió: "Fue un golpe involuntario accidental en la cama. No recuerda si lo dijo ella o él". El médico dijo al fiscal Ramiro González que ante esa explicación, no ahondó más en el tema.

"¿Observó contusiones en alguna parte de su rostro y/o cuerpo y, en ese caso?" preguntó el fiscal Ramiro González. El responsable de la Unidad Médica Presidencial dijo: "No. Sacando las intervenciones ya referidas Fabiola no me llamó por un golpe en algún lado de su cuerpo". Agregó que no vio más lesiones físicas en la ex primera dama.

Un día clave





Otro dato se desprende de esa secuela. Cuando se le preguntó a Federico Saavedra los motivos de su ingreso a la quinta de Olivos, dio tres explicaciones: "la primera para verle el moretón a Fabiola Yañez, iba acompañado por el doctor Federico Alem. El segundo motivo era para presentarle a este otro médico y por último, porque iban a hablar sobre el consentimiento que se iba a firmar para el tratamiento de fertilidad".

Así relató la escena, restando gravedad al suceso denunciado: "Estaban sentados en el sillón blanco, Alberto en el lado derecho mío, Fabiola del izquierdo, Fabiola con mate. Un ambiento de lo más cordial, jocoso, amable, les cuento de Federico Alem, veo a Fabiola y Alberto de la mano o abrazados entre ellos, charlamos cuestiones generales que no recuerdo, le vimos el ojo, el de la consulta telefónica del 26 de junio, era el ojo derecho de ella, tenía una mancha de color verde amarillenta, que era párpado de abajo y parte del pómulo".

Avanzando en su relato, contó que se había tratado de un "golpe involuntario accidental en la cama, no recuerdo si lo dijo él o ella, que había sido un golpe sin querer en el dormitorio, en la intimidad y que ahí fue un relato natural, sonó sincero, no hubo controversia, no detecté nada extraño, era un contexto sumamente amigable".

El médico contó que el procedimiento de implante de Yañez "fue el 4 de agosto, estábamos en la antesala de la implantación. No sé si terminamos desayunando con ellos, si tomamos un café y nos fuimos. Vinculado con el hecho este del ojo no la volvimos a ver. Seguramente, después la vi muchas veces más pero no por este hecho".

¿Sufría adicciones Yañez?





Entre las diversas preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público Fiscal, una de ellas refería a si Fabiola Yañez sufría algún tipo de patología, adicción o enfermedad, que requiriese una intervención en otro lado, frente a lo cual Saavedra señaló que "no".

La fiscalía profundizó el tema con más preguntas, y el médico explicó que nunca tuvo que derivar a Fabiola a otro profesional o institución. Ni por abuso del alcohol ni afecciones psíquicas. "Solo por cuestiones de rutina. Yáñez no tenía una patología o enfermedad de base", expresó.

En ese punto señaló: "hemos derivado para hacer estudios rutinarios, extracciones de sangre que le pidieron médicos que ella consultó, ecografía, que se le pidieron en la etapa de la planificación familiar; la derivamos con oftalmólogo, porque creo ella se hizo una operación de miopía, y que yo recuerde ninguna más".

Después contó que "fue derivada a Fertilis por el tratamiento de fertilidad y tuvo dos internaciones programadas. Para la cesárea (11-4-2022 Sanatorio Otamendi), y para la realización de una cirugía plástica decidida por ella (octubre del 2022, posterior al parto), y ahí yo articulé la cama y la logística de la llegada al Sanatorio Otamendi, como así también la externación y los cuidados postoperatorios".

Las cirugías estéticas de Yañez





El ex médico presidencial se refirió en varios tramos de su extensa declaración testimonial a los tratamientos estéticos que se practicó la ex primera dama. Con sumo detalle contó de qué se trataban. Pero las ubicó temporalmente: fueron postparto.

Después la querella le formuló cinco preguntas al médico que tuvieron una misma respuesta: "No recuerdo".

La abogada de Fabiola Yañez preguntó si cuando recibió la primera llamada del 26 de junio de 2021 "le pidió a Fabiola que relate el color del moretón o una foto o videollamada para ver la gravedad del golpe". Después, Saavedra había dicho que la exprimera dama estaba en el chalet principal recuperándose de sus cirugías estéticas, ante lo cual la querella consultó: ¿Cuántas veces la vio en la casa principal desde octubre de 2022 hasta finales del mandato?"

Como el ex titular de la Unidad Médica Presidencial dijo que cada vez que Alberto Fernández y Yañez viajaban siempre lo hacía con personal médico, la querella preguntó si cuando la exprimera dama viajaba sola también ocurría eso. "Cuando Fabiola lo llamó ¿le refirió cuándo se había golpeado o Usted se lo preguntó?".

A todo el médico presidencial respondió: "No recuerdo".