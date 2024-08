La macabra mentira de una mujer para conseguir que la administradora del edificio le atienda un llamado

NACIONALES

En las últimas horas se viralizó la macabra táctica de una vecina para obtener la atención de la administración de su edifico. El insólito hecho tuvo lugar en un inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires y fue compartido en X (ex Twitter) por el usuario @kaxette_ que también habita en el lugar.

Según explicó kaxette, la mujer dijo en el chat general de vecinos que estaba adentro de su departamento con un hombre muerto y que necesitaba comunicarse con la administración del consorcio. El mensaje dejó helados al resto de habitantes.

“En otro episodio de vivir en una subsede del Borda: ayer una mandó un mensaje al grupo del consorcio diciendo que había matado a una persona. Al final era todo mentira y solo quería que la administradora del edificio le conteste”, compartió el joven junto al escalofriante texto de su vecina.

“Hola. Tengo una emergencia muy grave en mi depto y la administración no atiende ni el teléfono de emergencias ni el de ellos. Yo estoy con un hombre acá y murió. No voy a llamar a la policía antes de hablar con administración la. Fue en defensa propia y lo maté. No pienso abrir la puerta de mi casa antes que la administradora no me llame”, escribió la vecina mediante una seguidilla de mensajes.

Ante la situación los vecinos dieron aviso a la Policía por un posible asesinato. Cuando los efectivos llegaron al lugar descubrieron que se trataba de invento de la vecina para lograr que la administración le respondiera.

Además, @kaxette_ contó que finalmente desde la administración se comunicaron con la vecina. “Cuando la llamó preocupadísima le dijo que era todo mentira y que las expensas estaban más caras que el mes pasado y que no podía ser. Obvio la administradora le cortó el teléfono”, relató.

Como consecuencia la mujer fue expulsada del chat del edificio en el que vive por causar una alarma innecesaria entre la comunidad de vecinos.