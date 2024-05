Entrenador mató a un caballo a sangre fría

NACIONALES





Un cuidador, entrenador y jockey de caballos es investigado por presuntamente matar a un caballo pura sangre al inyectarle algún líquido no identificado en el cuello. El hecho ocurrió en la provincia de La Pampa, donde una cámara de seguridad del lugar registró el momento. Los dueños del equino lograron obtener una restricción perimetral contra el acusado de maltrato animal, sin embargo, este "anda suelto".

El episodio denunciado ocurrió el 5 de mayo pasado en un stud de la provincia de La Pampa. En las redes sociales, la familia denunciante compartió los videos de la cámara de seguridad e imágenes que muestran el momento en el que el sujeto investigado se acerca al caballo bautizado como Festín Texano, con una jeringa. Tras acercarse al equino, el animal empieza a temblar hasta que se desploma en el piso, mientras el cuidador saca fotos con su celular.

"El hombre que aparece en el video era el cuidador, entrenador y jockey del caballo. Teníamos mucha confianza con él, era prácticamente de la familia”, explicó Belén Iriarte, una de las dueñas del animal, según consignó Diario de La Pampa.

Además, la mujer añadió que el sujeto trabajaba con ellos desde hacía dos años.

“Un día nos mandó un mensaje que se había muerto el caballo, no sabíamos por qué y pensábamos que de un paro cardíaco. Fue uno de los veterinarios que al hacer la necropsia, lo abrió y vio que tenía un hematoma en la zona del cuello, pero no se tomó muestras de nada”, agregó Iriarte en diálogo con el medio local.





En esa línea la denunciante contó que días después revisaron las cámaras de seguridad, “pensando que podría haber sido alguna picadura, de una araña, víbora, cualquier cosa y nos enteramos de esto".

"Él estaba de viaje e hicimos la denuncia, pero teníamos que esperar que llegue. La Policía lo notificó y él negó todo, a pesar del video”, contó.

Belén explicó que el cuidador estaba habilitado para medicar al animal, pero “siempre preguntando antes de hacerlo. Ahora él negó que le haya puesto algo”.

“No sospechábamos porque teníamos mucha confianza con él. Atendía bien los animales, no habíamos tenido ni siquiera una discusión porque él estaba trabajando bien, en blanco, todo en regla, y pasó esto”, dijo.

Y señaló: “Se nota bien cómo lo inyecta, lo desata, le saca la capa y barre para que no se vea todo el movimiento que hizo el caballo. Después de eso sacaba fotos, llamaba, no sabemos a quién. La justicia no está haciendo nada”.

Según indicó Iriarte, cuya familia es representada por el abogado, Nicolás Casagrande, lograron obtener “una restricción de 90 días, por maltrato animal donde no puede acercarse al campo ni a nosotros”.

Sin embargo, la familia denunciante aún está molesta porque el denunciado “ahora está en otro campo con otros caballos".

"Anda suelto como si nada y no tenemos respuesta absolutamente de nada”, concluyó.