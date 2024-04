ALERTA FRENTE AL AEROPARQUE: Evacúan y cierran un parque en la costanera por la presencia de un puma

NACIONALES





El fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires finaliza con un insólito hecho en la zona del aeroparque Jorge Newbery luego de que empleados aseguraran haber visto en uno de los parques públicos un puma.

El felino, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, denunciaron que fue visto a la altura del Parque del Vega, en Rafael Obligado al 6100, alrededor de las 18.30. “Ingresó una comunicación a la central de alertas en la que se detallaba que personal de seguridad del predio Parque Deportivo Costanera Norte informó de la presencia de posiblemente un puma en el lugar”, explicaron.

Además, personal de la Comisaría Vecinal 13A se trasladó hasta el sector de la pista de skate del Parque Saint Tropez, luego de que trabajadores del predio informaran sobre la presencia de un animal similar a un puma en el lugar. Por tal motivo y de forma preventiva, el parque fue evacuado.

Alrededor de las 20, y tras un rastrillaje del personal de defensa civil y policía, se informó que “no se encontró ninguna animal y que, de forma preventiva, todo el predio quedará iluminado en la noche junto con consigna policial”.

El Parque del Vega, es uno de los últimos espacios verdes sumados por el Gobierno porteño. Es un predio de cinco hectáreas frente al Río de La Plata que se complementa con el actual Parque Saint Tropez y que forma parte del plan integral BA Costa, el cual promueve la incorporación de más de 75 hectáreas de espacios verdes y públicos de cara al río, desde la Avenida General Paz hasta el Riachuelo.

“El parque, ubicado sobre las tierras donde estaba el obrador del segundo emisario del Arroyo Vega, brinda vistas y espacios de esparcimiento en forma directa hacia el río, recuperando la relación de la Ciudad con este y promoviendo el uso recreativo para el disfrute de vecinas y vecinos”, detalla en su web el Gobierno porteño.

¿Puede haber un puma en la zona?

“Puede haber si alguien lo tenía encerrado y de alguna manera lo liberó o se escapó”, dijo a LA NACION un experto en ecología, sustentable y ambiente y agregó: “Es decir, un puma que haya venido desde las islas del Parque Nacional ciervo de los pantanos [situado a unos 70 kilómetros de Aeroparque] es difícil. Puede venir desde arriba, pumas en la zona hay, pero no tan cercanos en la zona urbana. Tendría que haber pasado en el medio, antes de llegar hasta ahí por un montón de lugares”.

“Que lo hayan visto en el medio de una ciudad, cuando no hay una conexión terrestre de parques o de reservas, que el animal pueda transitar sin que nadie lo vea, es difícil. Entonces, si es real lo que vieron, es porque alguien lo tenía encerrado en una especie de zoológico clandestino, lo liberó o se le escapó”, analizó.

Otro experto coincidió, pero no se mostró tan escéptico: “Están apareciendo pumas muy cerquita acá, en el Delta, también en Magdalena, se vieron en Campana, en Otamendi. Así que no me extrañaría, pero, lo más probable es que sea liberado o que se le escapó a alguien que lo tenía como mascota”.

“Especialistas del Proyecto Pantano, filmaron dos: una pareja, una hembra en celo y un macho que la seguía. Fueron filmados con cámaras trampa, y ya han encontrado carpinchos, cerca de Nordelta, con rastros de depredación de pumas, así que todo es posible”, dijo el especialista y cerró: “Todo es posible en esta ciudad”.