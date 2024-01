Retiró un millón y medio de pesos, los metió en un bolso y lo asaltaron motochorros

NACIONALES





Una violenta salidera bancaria ocurrió el miércoles por la tarde en pleno de centro de Lanús cuando al menos cuatro motochorros le robaron un bolso con un millón y medio de pesos a un joven. El hecho ocurrió a dos cuadras de la Comisaría Lanús 1era. y justo frente a la casa del nuevo secretario de Seguridad del distrito, Sebastián Castillo.

En horas de la tarde del miércoles, el joven había retirado el dinero del banco Santader Río ubicado en Hipólito Yrigoyen e Intendente Manuel Quindimil, a pocas cuadras de su casa, según informaron fuentes policiales a Télam. Luego, en camino a su domicilio, se dio cuenta de que estaba por ser interceptado por dos motos, en pleno polo gastronómico de Lanús Oeste, al que llaman “Lanusita”.

Ante esto, comenzó a correr y al llegar a Carlos Tejedor y Doctor Melo, fue interceptado por los delincuentes. De acuerdo a lo que se ve en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un café que se encuentra en esa esquina, el joven trata de evadir a los hombres, pero cae. Luego de ser golpeado, le arrebatan el bolso donde llevaba el dinero y huyen en las motos.

En la grabación también se ve a una mujer y a su pequeño hijo correr y refugiarse en la cafetería al quedar en medio de la violenta secuencia del asalto. De acuerdo con la Policía, dos de los delincuentes fueron identificados y son intensamente buscados. La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía Descentralizada en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Esto se da días después de que en Lanús, en la zona de Remedios de Escalada, se diera el asesinato de un ciudadano ucraniano que estaba por ser padre. Motochorros habían intentado robarle el celular en la puerta de su casa. le dispararon y huyeron del lugar.

Asaltos a metros de la comisaría y en pleno centro gastronómico

Consultados por LN+, los vecinos hablaron de su indignación ya que este tipo de robos son usuales en la zona, a pesar de tener la Comisaría Lanús 1era a pocas cuadras y de estar cerca de la municipalidad. Otro dato curioso es que ocurrió justo frente a la casa del nuevo secretario de Seguridad del distrito, Sebastián Castillo.

“Esto pasaba con Néstor Grindetti [el exintendente de Juntos por el Cambio] y ahora sigue pasando con Julián Álvarez [de Unión por la Patria]”, dijo Morena, encargada de una cafetería y testigo de parte del robo.

“Lo conocemos porque somos vecinos y su padre siempre viene a comer acá”, agregó la joven. “Yo estaba dentro del café y empecé a escuchar los gritos de la gente que estaba en la vereda y que pedían ayuda. Uno de los ladrones tenía un arma y por suerte no la usó”, explicó.

“Dos motos y un patrullero de la Policía llegaron a los cinco minutos. El chico estaba llamando a la novia y le decía ´amor, me robaron, alguien del banco me vendió´”, relató Morena. Tras ello aseguró: “El padre del chico después vino y me pidió las cámaras, siempre viene, yo me puse a llorar, son retrabajadores y les pasa eso”.

Por último la mujer se lamentó: “Me sorprende porque estamos en el centro de Lanús, pero se suben las motos y te roban, siempre motochorros y siempre tapados”.