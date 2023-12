REVIVIÓ EL ROMANTICISMO: buscan a una pareja que protagonizó un conmovedor beso en un lobo de la Rambla

ZONALES

Las fotos tienen esa magia: cualquier momento del cotidiano puede ser guardado por la eternidad. Al compartir nuestras imágenes en redes sociales, lo que era íntimo pasa a ser público y, si tienen potencial, pueden ser tomadas por el fenómeno de la viralización.

Este es el caso de una pareja -hasta el momento anónima– que protagonizó un romántico momento en una de las postales más características de Mar del Plata. Luego de subir a uno de los lobos marinos de la Rambla, la pareja se besó y el momento fue capturado por un -también desconocido- fotógrafo.

Quien compartió la imagen manifestó las ganas de saber de quienes se trata y conocer su historia, por lo que los usuarios marplatenses comenzaron a compartir el tweet.

Entre la belleza de la toma, lo icónico de ese tradicional spot y el condimento que le aporta el amor de esta joven pareja, la imagen no tardó en alcanzar popularidad y conmovió a los usuarios de la red social X -ex Twitter-, donde el usuario @GotteJuliana compartió la foto y escribió: «las chicas marplatenses no superamos esta foto«.

Las respuestas no tardaron en llegar y alimentaron la idea propuesta por Juliana, que agregó «muero por saber su historia hay que encontrarlos», a su propia publicación.

Los comentarios a esta captura del amor abundaron en conceptos millenials como «this could be us«,»muy aesthetic«, «quién para«, «to be kissed in the lobo marino de mar del plata«.

Además, un usuario le agregó contexto a la imagen al comentar «que gracioso pensar que capaz la situación fue musicalizada por los que hacen bailanta en la rambla», una situación tradicional durante los fines de semana en la feliz.

«Mintieron cuando dijeron que París era la ciudad del amor, en realidad Mar del Plata lo es«, opinó otro usuario. El tweet supero los 250 reposteos, y cosechó más de 3000 «me gusta».

Entre todas esas personas, y las que lean esta nota, alguien los tiene que conocer: el cierre ideal para esta historia de amor que vive en el imaginario de quienes observamos tan bella imagen sería el de conocer quienes son, por qué decidieron tomar esta foto y como viven, hoy, su amor.