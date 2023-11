MADARIAGA

El secretario de seguridad, Roberto López, habló acerca del problema con las motos que circulan por ciudad ocasionando ruidos molestos, realizando picadas, con maniobras peligrosas o a alta velocidad lo que ha incrementado el número de siniestros viales en la última semana.

Sostuvo que es una problemática que se da en otros pueblos y que el protocolo indica que no pueden montar un control y salir a perseguir a los rodados que ya tienen identificados dado que un eventual escape pone en riesgo al propio infractor y a terceros.

Debemos esperar a que estén estacionados, encontrarlos y labrarle la multa. Así tengamos 200 inspectores vamos a precisar de 1.000 para regularizar todo porque seguimos haciendo las cosas mal como conductores.

López argumentó que no sólo las motos son un problema porque a esto se le suman autos que circulan que no deberían hacerlo y conductores que no respetan las normas de tránsito elementales y básicas.

Cuando vamos a Mar del Plata respetamos todo pero cuando estamos acá hacen lo que quieren. También llaman al intendente, porque tienen su teléfono, para quejarse si los infraccionamos.

Especificó que tienen imágenes y saben quiénes son los conductores de motos peligrosos o que ocasionan daños en la tranquilidad de la comunidad con los ruidos molestos. Inclusive habló de causas judiciales iniciadas por maniobras peligrosas o picadas que tramitan en la fiscalía y por la que aguardan avances para poder entrar a domicilios y secuestrar los rodados.