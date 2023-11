Le robaron la camioneta junto a su mascota

NACIONALES





Delincuentes le robaron la camioneta a un hombre mientras estaba abriendo un local y en el interior estaba su perro, a quien también se llevaron. La familia busca desesperadamente al animal.

Todo ocurrió el 19 de noviembre en el Barrio San Alberto, cuando el hombre estaba abriendo las rejas del comercio y por la calle pasaron dos ladrones en una moto. Frenaron y bajaron del rodado para amenazar a la víctima. Le entregó las llaves del auto aunque pidió que no se lleven al perro que estaba en el interior.

"Se bajó de la moto y me apuntó a la cabeza, me dijeron que me iban a tirar y me pidieron las llaves de la camioneta. Y yo quería que bajaran a Simón, incluso les grité 'Bajame el perro' pero bueno, no lo hicieron", dijo Sergio, la víctima del robo, a Telenueve.

"Mis amigos me están mandando alertas e hemos ido a ver si lo encontramos por distintos lugares, pero no. Es un perro muy cariñoso", afirmó esperanzado de recuperarlo.

La familia lo está buscando por todos los medios y espera que la gente pueda ayudar a encontrarlo.

La policía busca a los delincuentes, analiza las cámaras de seguridad de la zona.